Se Scarlett jsme si povídali v Ostravě, kousek od míst, která inspirovala její drsnou Vekslačku. Do které postavy nejvíc obtiskla samu sebe?
Máte krásné, trochu exotické jméno...
Je z románu Jih proti Severu podle hlavní hrdinky Scarlett O’Harové. Máma tu knížku milovala, takže nebylo vyhnutí. Celá rodina ji přemlouvala, ať to nedělá. Padaly různé mírnější varianty, třeba Karin nebo Karla. Ale ona si stála za svým.
A kdybyste byla kluk?
Jmenovala bych se Dag podle ságy Věčně zpívají lesy.
Uvízla jsem sedm a půl hodiny na trati. Vznikly z toho čtyři úplně čisté kapitoly, na nichž skoro nebylo co měnit.