Cenu Knižního klubu získal román o dospívání za dob normalizace

Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v úterý v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostní večer uváděla Monika Valentová. Sichingerova práce se prosadila v konkurenci 85 zaslaných prací.

Knihu Zítra přijde Oláh vybrala porota, ve které zasedla spisovatelka, scenáristka a filmová publicistka Tereza Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, literární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateřina Kadlecová a spisovatelka Jana Šrámková.

„Literární cena Knižního klubu je v mnoha ohledech jedinečná. Nezaměřuje se na již publikované práce, jak bývá obvyklé, ale vybrané původní rukopisy proměňuje v knihy, od svého vzniku v roce 1995 cíleně podporuje domácí tvůrce a rozvoj kvalitní české literatury,“ řekla PR manažerka Helena Frantová.

Dodala také, že díla vydaná prostřednictvím soutěže dosahují značných úspěchů. Jmenovala například romány Děvčátko, rozdělej ohníček od Martina Šmause či Zvuk slunečních hodin od Hany Andronikové. Spisovatelka Androniková obdržela za tuto práci také ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku.

Normalizace očima školáka

Sichinger prostředí utahování šroubů v 80. letech minulého století líčí pohledem Michala Zídka, žáka 7. C vimperské Základní školy československo-sovětského přátelství. On a jeho spolužáci národnostně pestrého původu prožívají svá chlapecká dobrodružství tváří v tvář zákeřným praktikám soudruhů učitelů, lampasáků, šikanujících osmáků a drsných dívek. Jednoho dne do jejich třídy přibude nový mlčenlivý romský spolužák Martin Olah a svérázným způsobem si získá úctu ostatních.

Martin Sichinger (*1967) se narodil ve Vimperku, kde chodil na gymnázium, v Plzni absolvoval pedagogickou fakultu. Pobýval na malých městech i v zahraničí, nyní žije v Praze. Je ženatý, má tři děti. Živí se jako učitel angličtiny a češtiny. Je programovým ředitelem mezinárodního festivalu Šumava Litera.

Za svůj románový debut Cukrový klaun získal Literární cenu Knižního klubu již v roce 2008. Poté vydal ještě další romány, řada z nich se odehrává v okolí města Vimperk Například Smrt Krále Šumavy (2011), Duchové Šumavy (2012), Meyrovo sklo (2014), Poslední šumavská pastvina (2016), Kocovina šumavského léta (2018) a Divocí sekáči (2022).