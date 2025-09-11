Boj za svůj klan. Držitelem ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s Královnou racků

  18:15
Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu stal Filip Roháč s knihou Královna racků o střetu pouličních gangů a o touze milovat v brutálním světě. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub a prémie 100 tisíc korun.
ilustrační snímek | foto: Euromedia - Roman Souček

Vítězné dílo bylo vyhlášeno ve čtvrtek 11. září v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostní večer uváděl nový ambasador ceny Daniel Vymětal Krejčík.

Oceněnou práci vybrala porota, kterou tvořili literární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateřina Kadlecová, spisovatelka a předsedkyně poroty Jana Šrámová, scenáristka, publicistka a spisovatelka Klára Vlasáková a Jonáš Zbořil, básník a kulturní redaktor.

Držitel ocenění Filip Roháč vyrůstal na divokém brněnském předměstí plném chatrčí, paneláků, opuštěných objektů a skrytých zákoutí. Od útlého věku trénoval kung-fu, později také box a kickbox. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. V současné době se věnuje literatuře, sportu a rockové hudbě

„Zlomeniny, monokly a kořenový čaj. Ve východních pustinách leží Ganza, město sužované střety mezi klany pouličních gangů. Mladí lidé z Racčího okrsku se perou v arénách, doma i v ulicích. Mezi sebou, s členy ostatních gangů, pro peníze, pro slávu… Všechno je naprosto v pořádku, než se to jednou zvrtne a někdo zařve. Racci se teď musí rozhodnout, co dál. Někteří ze znesvářeného města prchají. Jiní za svůj klan bojují. Na pozadí zchudlých čtvrtí se odehrává příběh o touze milovat v brutálním světě. O přátelství, o přání někam a někomu patřit… a také o moci, cti a slabosti, kterou nelze považovat za pouhý opak síly.“

Těmito slovy lze charakterizovat Roháčovu knihu, kterou k vydání připravilo nakladatelství Knižní klub.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

