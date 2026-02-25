RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům
Odhaduje se, že v Číně dnes žije 80 až 100 milionů křesťanů. Jejich dějiny se začaly psát na sklonku 19. století, kdy do země přijížděli protestantští i katoličtí misionáři. Šířili víru v Ježíše, ale vedle toho léčili nemocné, zakládali nemocnice, školy i sirotčince pro opuštěné děti.
Svou usilovnou snahou o zlepšování životních podmínek těch nejchudších získávali mezi lidmi sympatie, takže mnozí se přiklonili k evangeliu.
To ovšem skončilo po roce 1949, kdy zvítězili komunisté a náboženství bylo označeno za ztělesnění zla. Misionáři byli zčásti vyhnáni, zčásti pozavíráni nebo zavražděni. A věřící se stali štvanou zvěří, čelili nenávistným kampaním a nálepkám typu imperialističtí špioni nebo zrádcovští psi, byli vyháněni z domovů a mučeni ve věznicích (podobné týrání zakusil i autor, když byl počátkem 90. let zavřen). O tom všem Liao I-wu píše.
Začalo to Harrym Potterem. Na český trh míří nová fantasy senzace Alchemised
Určité uvolnění nastalo v 80. letech, ovšem pronásledování neustalo dodnes. Navzdory tomu všemu křesťanská víra v Číně žije. Liao I-wu se s ní seznámil díky doktoru Sunovi, věřícímu lékaři, který opustil úspěšnou kariéru a začal působit na venkově v hornatém Jün-nanu, jedné z nejzaostalejších čínských oblastí.
Jak autor uvádí, setkal se s ním v době, kdy se živil jako potulný muzikant a kdy „dny strávené na ulici přecházely ve zběsilém sledu v alkoholový opar noci“. A tehdy mu „ten starouš na nebesích“ poslal doktora Suna do cesty. S jeho pomocí poznával Liao I-wu malé komunity těch, kdož zasvětili život modlitbě a konání dobra. Příběhy řady z nich shromáždil ve své knize, směsicí vyprávění a komentářů.
S tetou na zádech
Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany
autor: Liao I-wu
nakladatelství: Mladá fronta
počet stran: 368
Napsali jsme, že Bůh je rudý je mrazivé čtení. Ano, ale také hluboce dojemné. Jeden příklad za všechny. Když autor s tou řeholnicí mluvil, bylo jí sto let.
Jako pětasedmdesátiletá žena v oné době určitého uvolnění nátlaku přinesla na zádech svou devadesátiletou tetu před bránu místního úřadu, kde osmadvacet dní držely hladovku – a dosáhly toho, že část obsazeného bývalého kláštera byla vyklizena a ony získaly pro sebe i pro další místo k bydlení a modlitbám.
“Z lidského utrpení pramení potřeba lidské záchrany…“
