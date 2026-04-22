Sansal loni na Světě knihy získal Cenu Jiřího Theinera, kvůli věznění si ji ale nemohl osobně převzít. Hlavními tématy letošního ročníku jsou historie a Evropa. Novináře o tom informoval ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer.
„Když jsme se loni rozhodli, že se na nadcházejícím Světě knihy budeme věnovat Evropě a historii, přišlo mi to nejprve dost obecné. Mezitím se svět zase posunul a sdělení, že patříme do Evropy a že ten, kdo nezná historii, je odsouzen k tomu si ji zopakovat, najednou nejsou vůbec banální a je důležité to připomínat. Do Prahy letos přivážíme autory, kteří se ve své tvorbě dotýkají zásadních společenských témat,“ uvedl ředitel festivalu Auer.
|
Historik Timothy Snyder bude hostem festivalu Svět knihy. Pohovoří o demokracii
Výraznou linkou letošního programu je krimi a thriller, které reprezentují britský na Slovensku žijící autor Robert Bryndza, francouzský autor psychologických thrillerů Bernard Minier nebo autorka temných detektivek Helen Fieldsová. Mezi hosty bude i americký autor naturalizovaný v Česku Michael Shaheen, jehož tvorba je ovlivněna českými dějinami. Na festival přijede také satirik Craig Brown, jeden z nejvýraznějších britských humoristů a publicistů.
Román Přestávka skončila, kombinující univerzitní prózu s politickou detektivkou, osobně představí italský prozaik Dario Ferrari. Mezi letošní hosty patří i polská spisovatelka a reportérka Joanna Kuciel-Frydryszaková, která na veletrhu představí nedávno vydaný český překlad své knihy Služky pro všechno.
Letošní festival nabídne 808 účinkujících, 560 programů a osm výstav. Pořadatelé očekávají 400 vystavovatelů. Záštitu nad veletrhem Světa knihy Praha letos převzal prezident Petr Pavel, který se během festivalu osobně setká s americkým historikem Timothym Snyderem.
|
Nobelovu cenu za literaturu dostal tanzanský literát Abdulrazak Gurnah
Svět knihy nabídne i program pro děti, rodiče a pedagogy. Ve spolupráci s kampaní Rosteme s knihou bude pokračovat podpora dětského čtenářství, součástí programu bude i platforma Humbook zaměřená na young adult literaturu. Rozšíří se komiksová a vizuální sekce festivalu. Součástí programu zůstane projekt Das Buch, který již podevatenácté přiveze německojazyčné autory z Německa, Rakouska a Švýcarska.
Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou se letos stává Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha. Festival 17. května uzavře programový blok Svět knihy Plus, který nabídne neformální setkání literatury s dalšími uměleckými formami.
Loňský mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha přivítal rekordních více než 63 tisíc návštěvníků, o rok dříve to bylo přibližně 60 tisíc.