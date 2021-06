Plamen zažehnutý Leonardem Cohenem plápolá dál. V knize básní i textů

Plamen je sbírkou Cohenových zápisků, básní, ilustrací a písňových textů. V originále kniha vyšla dva roky po jeho smrti v roce 2018, sám na ní usilovně pracoval v posledních měsících života. A to i navzdory akutním bolestem, kterými trpěl. „Jenom kvůli ní se mu ještě chtělo dýchat,“ píše o sbírce Cohenův syn Adam v předmluvě. V básních střídá Leonard Cohen nespočet svých tváří – lyrickou a prchlivou, odhodlanou a ráznou, sebekritickou a ironickou.

Leonard Cohen se jako autor neustále proměňoval a literární talent mu umožňoval s ladem ve verších kontemplovat nejen nad ženskou krásou a Bohem, ale také válkami, bezprávím, a dokonce i rapperem Kanyem Westem. Však se hned po vydání knihy na Twitteru horlivě diskutovalo, zdalipak chtěl Cohen kontroverznímu americkému hudebníkovi vzdát hold, nebo jen srazit hřebínek.

Psaní podle Adama Cohena otci poskytovalo největší úlevu. Větší než hudba. Slovy a větami se doslova obklopoval: „... měl všude kolem sebe spoustu (úhledně) roztroušených papírů, zápisníků a ubrousků, popsaných jeho elegantním rukopisem. Pocházely z hotelových nočních stolků nebo z laciných papírnictví; luxusní notesy s koženými deskami a s pozlacenými hranami listů či jinak důležitě se tvářící ignoroval.“

Mistr českého uměleckého překladu a anglista Miroslav Jindra, který tvorbu Leonarda Cohena převádí do češtiny už mnoho let, kladl při práci na Plamenu důraz především na neporušení poselství autorova textu. Verše překládá tak, aby jejich nálada co nejvíce odpovídala originálu, a tak, jak sám v poznámce k textu přiznává, čas od času naruší schéma rýmů nebo délku veršů. I skalní fanoušek si toho však všimne jen stěží.

Posmrtně vyšla i deska

Číst Jindrovy překlady textů z posledních tří alb Leonarda Cohena je jako poslouchat ony písně znovu, avšak jiné i stejné zároveň. Ať už jde o skladby Zrozený v řetězech (Born In Chains) z předposledního alba Popular Problems, Ukaž mi místo (Show Me The Place) z desky Old Ideas nebo eponymní You Want It Darker, která se stala rádiovým hitem.

Leonard Cohen zemřel 7. listopadu 2016. Básně vydával přesně šedesát let. „Psaní pro něj bylo smyslem existence. Byl to oheň, který pečlivě udržoval a nikdy nenechával uhasnout,“ uzavírá vzpomínku na svého otce syn.

Ten se kromě posmrtné publikace knihy Plamen postaral také o vydání desky Thanks For The Dance, kterou sám produkoval. Skladby vznikly během nahrávání desky You Want It Darker v roce 2016 v garáži nedaleko Cohenova domu.

Sbírku Plamen v českém překladu vydalo nakladatelství Argo.