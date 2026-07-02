RECENZE: Překonala 20. století i svou smrt. Nekonečná přátelství Lenky Reinerové
Detailní odpověď nabízí právě vydaná, víc než třísetstránková monografie, kterou životu a dílu Lenky Reinerové věnovala germanistka a překladatelka Viera Glosíková.
Ta kniha se jmenuje Nekonečná přátelství. Zní to sice otřepaně, ale je to přesný titul. Reinerová se jako spisovatelka sice nemůže měřit s literární kvalitou svých kolegů z židovské, německy píšící Prahy, ať se zmíněným Kafkou a Kischem, nebo s Brodem, Werfelem, Meyrinkem anebo Rilkem – je tu ale něco jiného v jejím díle, co stojí za pozornost.
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Rovina dokumentární. Spisovatelka totiž prožila skoro celé dvacáté století: první republiku, druhou válku, stalinismus, uvolnění a rehabilitaci v šedesátkách, normalizaci, převrat v devětaosmdesátém. A pohybovala se svižně a nadšeně doma i v cizině, v Evropě stejně jako za oceánem. Dožila se dvaadevadesáti let.
Lenka Reinerová: Nekonečná přátelství
autorka: Viera Glosíková
nakladatelství: Labyrint
Praha 2026
352 stran
850 Kč
Debutovala v devatenácti jako básnířka, ovšem to podstatné ze sebe začala vydávat až po roce 2000. Vzpomínky. Na svůj život. Který se ale vždycky odvíjel jako široká, důkladně splétaná síť, která držela desítky, stovky druhých. Jak těch nejbližších, jako dcery a manžela, tak těch vzdálenějších, čili spisovatelů, novinářů a vůbec kulturních pracovníků, s nimiž udržovala čilé kontakty.
Reinerová stála ideově celý život nalevo, ale z komunismu si brala vždycky víc základní obsahy než zvulgarizovanou formu, víc soucit, pochopení, solidaritu – než příležitost k nějakým zlovolným mocensko-ekonomickým kejklím. Byla humanistka. S ostře rozvinutým kriticko-analytickým myšlením.
Je s podivem, co všecko tahle ženská vydržela, co přežila. Nacistický teror, který ji připravil o širší rodinu. Opakované věznění: jednou zprava, podruhé zleva. Podřadné práce, které jí přisoudila normalizace. Předčasnou smrt manžela. Trojí rakovinu. Nakonec ale překonala i svou vlastní smrt. Její životní elány svítí hned z obálky toho monografického portrétu. Ten je ostatně stejně tak textový, jako obrazový. A objektivní stejně jako subjektivní; psaný po osobní i obecně dějinné lince.
Nakonec vychází Lenka Reinerová z téhle knihy hlavně jako symbol. Nepoddajnosti a síly. Podepřené jedinečnou životní zkušeností. Možná ne tolik spisovatelka, ale každopádně – člověk. Nekonečně přátelský člověk. V čase globálních nevraživostí, kam se podíváš, docela nadějeplné zjištění.
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