Úspěch české spisovatelky. Francouzi ji navrhli na prestižní cenu

„Je to velká pocta, že v těch stovkách knih, které vycházejí na podzim ve Francii, vyberou právě vaši knihu na seznam šestnácti titulů, které stojí za to číst. Je tedy velká naděje, že kniha zaujme více čtenářů,“ okomentovala svoji nominaci pro iDNES.cz Lenka Horňáková-Civade.

Prix Renaudot patří vedle slavné Goncourtovy ceny mezi neprestižnější francouzská literární ocenění. Vznikla už v roce 1926 a mezi její laureáty patří například Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline či Louis Aragon.

Horňáková-Civade žije dlouhodobě ve Francii, ale i v Česku je známá díky svým románům Marie a Magdalény či Grófka.

La Symphonie du Nouveau Monde (Symfonie o novém světě) je inspirována skutečným osudem Vladimíra Vochoče, právníka a diplomata, který na počátku druhé světové války působil jako československý konzul v Marseille.

„Je to román o jemné hranici mezi věrností – loajalitou a neposlušností, což je jistá forma svobodného rozhodování, na níž Vladimír Vochoč v letech 1938 až 1941 brilantně balancoval. O tom, co je povinnost, oddanost, a co je lidství, také o paměti a o tom, jak si dějiny kolikrát s námi zahrávají,“ přibližuje rodačka z Prostějova děj knihy, která vyšla ve francouzském nakladatelství Alma éditeur.

Vochoč je velmi zajímavou postavou československé diplomacie, která byla do nedávné doby téměř zapomenutá. Když se v létě 1940 pod pásy německých tanků zhroutila Francie, dokázal po několik měsíců udržet v chodu československý konzulát v Marseille. Během té doby pomohl řadě krajanů i židovských uprchlíků z celé Evropy, kteří se ocitli v nebezpečí. Za to ho Izrael před třemi lety ocenil titulem Spravedlivý mezi národy (jeho příběh čtěte zde).

Reakce na novou knihu jsou podle Horňákové-Civade zatím velmi dobré, což dokazuje i nominace na Prix Renaudot. „Literární podzim teprve nabírá obrátky, příští týden se koná oficiální představení knihy na Ambasádě České republiky v Paříži a pak mě čeká poměrně dlouhé turné po knikupectvích, knihovnách, rozhovory v médiích a podobně,“ přibližuje svůj další program.

Zároveň už pracuje na českém překladu knihy, která by měla vyjít do konce příštího roku v nakladatelství Argo.