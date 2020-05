Další Milan Kundera? Češka píše romány francouzsky a sbírá literární ceny

Je Vladimír Vochoč další v řadě Oskarů Schindlerů a Nicholasů Wintonů?

Ano, je to další v řadě neznámých hrdinů, o jejichž skutcích se začalo nebo teprve začíná mluvit se značným zpožděním. A stále o něm ví jen velmi málo lidí. I já jsem se o něm doslechla relativně nedávno, je to nějakých šest sedm let. Je jeden z posledních, kdo byl zapsaný v izraelském památníku obětí a hrdinů holocaustu Jad vašem a získal titul Spravedlivý mezi národy. Na jeho uznání se čekalo velice dlouho, historie ho úplně převálcovala.