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Kam na cestách na zmrzlinu nebo na pivo s příběhem? Poradí kniha Lahodné Česko

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  15:48
Průvodce obvykle zavede turisty na neznámá místa, někam do divočiny, na zříceninu nebo na rozhlednu na vrcholu kopce. Nový průvodce editora MF DNES Jakuba Pokorného je jiný, i když také objevuje neznámá místa. Provází po Česku plném chutí a vůní.
Na pražském Smíchově představil Jakub Pokorný novou knihu, netradiční cestopis...

Na pražském Smíchově představil Jakub Pokorný novou knihu, netradiční cestopis Lahodné Česko (2.6.2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na pražském Smíchově představil redaktor MF DNES Jakub Pokorný novou knihu,...
Na pražském Smíchově představil redaktor MF DNES Jakub Pokorný (vlevo) svou...
Na pražském Smíchově představil redaktor MF DNES Jakub Pokorný novou knihu,...
Na pražském Smíchově představil redaktor MF DNES Jakub Pokorný novou knihu,...
7 fotografií

Autor volně navazuje na svá předchozí díla Bizarní a Strašidelné Česko. Do těch vložil své originální sloupky vycházející pravidelně v sobotní příloze MF DNES. „Český výletník aka Jakub Pokorný vydává již třetí skvělou publikaci u našeho nakladatelství. V jeho nové knize poznáte Lahodné Česko a opět jde o mimořádně dobře zpracovanou knihu, která vás naláká k výletům a poznávání naší krásné země,“ uvádí Adam Pýcha z nakladatelství Pangea.

Nové Lahodné Česko autor rozdělil do šesti částí. První je věnována hospodám, druhá krajovým specialitám, třetí vínu, čtvrtá pivu, pátá kávě a šestá kuriozitám, třeba lesním barům.

adampycha

@ceskyvyletnik aka Jakub Pokorný vydává již třetí skvělou publikaci pod @nasenakladatelstvi a já mohl být u toho. V jeho nové knize poznáte Lahodné Česko a opět jde o mimořádně dobře zpracovanou knihu, která vás naláká k výletům a poznávání naší krásné země. Vychází pod značkou #pangea

2. června 2026 v 22:04, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 12:23
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V knize je stovka kapitol a sám autor ji popisuje jako něco mezi „Hejlíkovým“ gastroprůvodcem a televizním seriálem o starých hospodách. Knihu pokřtil v úterý na pražském Smíchově.

Autor přiznává, že jen z jedné věci měl strach, z ochutnání jednoho z nejoriginálnějších pokrmů české kuchyně, známé regionální speciality na Náchodsku a Trutnovsku, Pavlišovského řízku. Ten je tvořený klasickým smaženým řízkem v trojobalu, s kysaným zelím a houskovým knedlíkem. Nezvyklá kombinace údajně vznikla, když armáda přivezla dělníkům stavějícím pohraniční opevnění špatné várnice ke „knedlu a zelu“ místo vepřového řízek.

RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko

Naopak pravděpodobně nejvíce si užil návštěvu ve zmrzlinárně Ralsko v Mimoni, kde mají pravděpodobně nejvíce zmrzlin v Česku. Postupně se jich v nabídce vystřídalo přes pět set. „Najdete tu i tak originální příchutě jako je čabajková nebo balkánský sýr,“ vysvětluje.

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