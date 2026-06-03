Kam na cestách na zmrzlinu nebo na pivo s příběhem? Poradí kniha Lahodné Česko

Autor volně navazuje na svá předchozí díla Bizarní a Strašidelné Česko. Do těch vložil své originální sloupky vycházející pravidelně v sobotní příloze MF DNES. „Český výletník aka Jakub Pokorný vydává již třetí skvělou publikaci u našeho nakladatelství. V jeho nové knize poznáte Lahodné Česko a opět jde o mimořádně dobře zpracovanou knihu, která vás naláká k výletům a poznávání naší krásné země,“ uvádí Adam Pýcha z nakladatelství Pangea.
Nové Lahodné Česko autor rozdělil do šesti částí. První je věnována hospodám, druhá krajovým specialitám, třetí vínu, čtvrtá pivu, pátá kávě a šestá kuriozitám, třeba lesním barům.
V knize je stovka kapitol a sám autor ji popisuje jako něco mezi „Hejlíkovým“ gastroprůvodcem a televizním seriálem o starých hospodách. Knihu pokřtil v úterý na pražském Smíchově.
Autor přiznává, že jen z jedné věci měl strach, z ochutnání jednoho z nejoriginálnějších pokrmů české kuchyně, známé regionální speciality na Náchodsku a Trutnovsku, Pavlišovského řízku. Ten je tvořený klasickým smaženým řízkem v trojobalu, s kysaným zelím a houskovým knedlíkem. Nezvyklá kombinace údajně vznikla, když armáda přivezla dělníkům stavějícím pohraniční opevnění špatné várnice ke „knedlu a zelu“ místo vepřového řízek.
|
RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko
Naopak pravděpodobně nejvíce si užil návštěvu ve zmrzlinárně Ralsko v Mimoni, kde mají pravděpodobně nejvíce zmrzlin v Česku. Postupně se jich v nabídce vystřídalo přes pět set. „Najdete tu i tak originální příchutě jako je čabajková nebo balkánský sýr,“ vysvětluje.