Vánoční tipy spisovatelů: Zibura láká na Foglara, Wilková na Samotářky

Ladislav Zibura

Oblíbený cestovatel láká na nová vydání knih Jaroslava Foglara. „Záhadu hlavolamu, Hochy od Bobří řeky, Stínadla se bouří a další zásadní knížky mého dětství už není třeba shánět po antikvariátech,“ říká. A dodává: „Foglarovky se u nás dědí z generace na generaci. Myslím si, že to je prima dárek nejen pro děti. Jak nad tím přemýšlím, asi ta nová vydání nakoupím tátovi.“

Jan Štifter

Budějovický publicista a spisovatel, v jehož příbězích se často odráží minulost, doporučuje román Raci v hlavě od Rudolfa Krále. „Čtivý, neotřelý román čtenáře zavede do současného dětského domova, na pražskou periferii i Halič na počátku 20. století, to všechno skvěle propojuje. Král je pro mě objev tohoto roku, ten román se nečte, ale hltá,“ míní.

Scarlett Wilková

Redaktorka Magazínu DNES +TV Scarlett Wilková, která v létě vydala román Až uvidíš moře dává tip na knihu Samotářky od Báry Šťastné. „Moc se mi líbí, jakým způsobem zpracovala příběh z mrazivých padesátých let, který částečně znám z databáze Paměť národa,“ říká.

Lucie Šilhová

Novinářka a autorka Lucie Šilhová pak dává typ na výše zmíněného Jana Štiftera a jeho Světlo z Pauliny. „Málokdy se mi přihodí, že mám z četby až téměř fyzické potěšení. Světlo z Pauliny by se mohlo jmenovat Světlo pro duši. Jak výjimečně krásná je obálka, tak i to, co najdete pod ní,“ uvádí.

Markéta Lukášková

Autorka knih Majonéza k snídani nebo Panda v nesnázích láká na četbu Lukáše Bočka, který letos vydal svou prvotinu Záhada mrtvých duší. „Je to podle mě skvělý vánoční dárek pro čtenáře, kteří rádi čtou o komplikovaných rodinných vztazích, tajemstvích a kostlivcích ve skříni, které každá rodina schovává,“ přibližuje.