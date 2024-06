První Kunderův posmrtný překlad. Česky vyšel román Totožnost

„Totožnost, chronologicky druhý francouzsky psaný román Milana Kundery, dokončený v roce 1996, vychází v mém převodu jako třetí v pořadí, neboť Milan Kundera si přál postupovat u vydávání českých překladů svých čtyř francouzských románů proti proudu času,“ uvedla Kareninová v poznámce překladatelky k nově vydanému svazku.

Slavnost bezvýznamnosti, vydaná francouzsky v roce 2014, je tak českým čtenářům k dispozici od roku 2020, Nevědění vyšlo v Atlantisu v roce 2021, nyní následuje Totožnost, poté by měla přijít na řadu Pomalost.

Práci na překladu Totožnosti podle Kareninové poznamenalo loňské úmrtí autora. Překladatelka tak ztratila možnost předávat mu prostřednictvím jeho ženy Věry své dotazy. Byla to nakonec sama Věra Kunderová, kdo jí pomohl duch díla i některé obraty pochopit a převést do češtiny.

„Objevovala jsem českou poetiku Milana Kundery vtělenou do francouzského románu: obohacenou skrze francouzštinu a přitom stále navázanou na jeho české dílo,“ popsala Kareninová pro ČTK.

Kunderovi by letos 1. dubna bylo 95 let. Od jeho smrti uplyne 11. července jeden rok. Po své emigraci do Francie postupně začal psát nová díla ve francouzštině. V Brně sídlí Knihovna Milana Kundery, která spravuje část jeho osobního archivu a knih, které napsal i četl.