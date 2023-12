RECENZE: Někdy je dobré se trochu bát. Adventní čas rozčeří i zubaté dítě

Kult

Pět set šedesát stran zaplnili švédští autoři Camila Läckberg a Henrik Fexeus drsným příběhem o únosech a vraždách malých dětí. Ze školky zmizí pětiletý Ossian. Jeho mrtvé tělíčko se našlo po třech dnech. Policie zjistí, že jde o třetí obdobný případ – a že interval mezi zločiny se zkracuje.

Kult 80 % autoři: Camila Läckberg a Henrik Fexeus překlad: Dominika Rýparová nakladatel: Metafora

Nabízí se nepříjemný závěr, že ohroženo je další dítě. Ale jak zjistit, které? A jak co nejrychleji dopadnout pachatele? Vyšetřovatelka Mina přizve k pátrání mentalistu Vincenta, protože se nemůže zbavit dojmu, že mají co do činění s nějakou sektou (mimochodem, podle autorů jsou ve Švédsku tři až čtyři stovky různých sekt). Vedle pasáží o hledání pravdy obsahuje Kult i četné kapitoly týkající se soukromí jednotlivých postav, což z něj vedle výborné detektivky dělá i zajímavý společenský román.

Předloha pro vraždu 70 % autor: Eva Mašková nakladatel: MOBA

Předloha pro vraždu

Ovšem i Češi – v tomto konkrétním případě Češka – umějí napsat slušnou detektivku. Eva Mašková v ní představuje čtenářům přitažlivou a uvěřitelnou hrdinku. Andrea Sýkorová pracovala u policie, ale o zaměstnání přišla, stejně jako o partnera a našetřené peníze. Živí se momentálně tím, že pomáhá v kavárně, a život si zpestřuje návštěvou kurzu tvůrčího psaní.

Jenže závěrečný večírek kurzu poznamená smrt jednoho z účastníků. Policie označí případ za sebevraždu. Andrea má o jejím verdiktu značné pochybnosti a pustí se do pátrání sama. Co se tu noc opravdu stalo? A jaká tajemství skrývají všichni ti adepti spisovatelského řemesla? Děj se sice místy poněkud vleče, ale v souhrnu jde o velmi příjemné oddechové čtení.

Fontána strachu 70 % autoři: Jan Bauer, Richard Bergman, Petr Coufal, Tomáš Dušek, Petr Hubený, Jan Jiráň, Magdaléna Jiříková, Ondřej Neff, Filip Renč, Dušan Spáčil nakladatel: Bondy

Fontána strachu

Napětí z trochu jiného soudku, tentokrát hororového, přináší dvanáct povídek deseti českých autorů – jmenujme tu alespoň Filipa Renče, Jana Bauera, Dušana Spáčila nebo Ondřeje Neffa.

Hemží se v nich blázni, psychopati, podivné děti s hodně ostrými zoubky, stopaře vyděsí bílá lebka s pohybujícími se čelistmi, ve kterou se promění řidičova hlava, a tak dále. A co se stane, když omylem vytáhnete špunt, který ucpává mořské dno? Z té knižní fontány chvílemi skutečně tryská opravdová hrůza. Ale někdy je dobré se trochu bát.