RECENZE: Jak být dobrým tátou? Kronika rodinného chaosu je svéráznou příručkou
Dělí se o ně se čtenářem ve více než osmi desítkách krátkých textů, plných vtipu, humoru laskavého i černého, ironie i sebeironie: „tahle kniha není návod - je to upřímné přiznání chlapa, který si dělá legraci sám ze sebe“, jak se píše na přebalu toho útlého půvabného svazku.
Vyberme jen pár perliček, i když těch je mnohem víc, než by se vešlo do jedné recenze. Tak třeba: proč kluk v lese potřebuje spíš klacek než repelent? Protože klackem se dají odpalovat šišky nebo šťourat do mechu i do tatínka. Co dělat, když se holčička rozhodne pomocí maminčiných líčidel změnit tátu na princeznu? Sedět a mlčky trpět.
|
RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr
Uvařit s dětmi večeři znamená přežít následný úklid, neboť „rodina je zdroj nekonečné lásky a nekonečného nepořádku“.
Porucha pozornosti jednoho synka, která strašně vadí jedné štěkně v mateřské školce, i astmatické náběhy toho druhého se dají léčit dlouhými potulkami po lesích s následným borůvkovým koláčem. A neschopnost držet lžíci jinak než jako lopatu a zavázat si tkaničky u bot pomohou zlikvidovat počítačové hry, což zdokonalí jemnou motoriku dětských prstíků. Pozor, ne nekonečné vysedávání u mašiny, jen hodinový trénink. A pokud jde o tu štěknu, je to jediná kritika na adresu školství, jinak má pro ně autor jen slova uznání, zřejmě i proto, že sám, jak přiznává, býval pěkný průšvihář.
Kronika rodinného chaosu
Autor: Jiří May
Nakladatelství: Pointa
Jak tedy být dobrým tatínkem? Být důsledný, ale nezapomínat na empatii a humor. Krotit občasné záchvaty vzteku vyvolané chováním děti i okolí, například některých hyperprotektivních maminek jiných dětí na hřišti, které dávají hlasitě najevo, že naše zacházení s potomky je naprosto nemožné (pokud jde o ty ženy, May si servítky nebere).
A mít na paměti jednu věc: „Ve světě plném napětí, válek, nenávisti a terorismu se snadno zapomene, že šťastné chvíle stále existují.“
Tak na to nezapomínejme.
