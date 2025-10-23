Armádní psycholožka aneb Plukovnice lidských duší. Moravec pokřtil novou knihu

Helena Sováková se jako hlavní armádní psycholožka starala o rodiny, které v boji ztratily blízké, a pomohla desítkám kolegů, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami. Během bohaté armádní dvacetileté kariéry sloužila kupříkladu v Iráku i v Afghánistánu.
Autor Martin Moravec knihu popisuje jako naději, která ukazuje, že i v těžkých životních situacích existuje cesta ven. Čtenáři v knize navíc podle něj naleznou praktické rady a cvičení pro lepší usínání a zvládání stresu, které opravdu fungují.
Sama Sováková během diskuse zavzpomínala na náročné chvíle. „Měla jsem z sepsání knihy obrovský respekt, byla to výzva. V armádě je spoustu fantastických lidí a veřejnost by si zasloužila slyšet příběhy všech.“
Při psaní knihy roli psychologa ale přebral Moravec. „Vzhledem k minulým příběhům svých knih se ze mě stal cynik. Jen tak něco mě nedojme. Helena se dojímala za mě. Vzorně povídala, já byl terapeut a naslouchal jí,“ popisoval autor s úsměvem.
Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy
Titul do života uvedla silná sestava osobností. Mezi kmotry nechyběli válečný veterán Karel Klinovský, Roman Hippík, herec Ondřej Vetchý, promotér MMA Ondřej Novotný, jenž je absolventem kurzu Sovákové, elitní vyjednavač Adam Dolník, hrdina z autorovy loňské knihy, nebo vdova po zemřelém vojákovi Ivu Klusákovi.
Charitativní přesah
Samotný křest proběhl netradičně z vojenských čutor se slanou vodou, symbolizující pot a slzy. Kmotr Karel Klinovský označil Helenu Sovákovou za srdcaře a vyjádřil radost, že právě ona může armádní život přiblížit veřejnosti.
Následně pronesl přání do života knihy kmotr Novotný, který zdůraznil význam tichého naslouchání. “Často problém vyřešíme, když budeme mluvit. Ale ta skutečná cesta je poslouchání, za to Heleně děkuju.“
Křest byl navíc podtržen charitativním gestem, kdy Sováková předala šek v hodnotě sto tisíc korun na válečné veterány. Dodatečně se také z každé prodané knihy odvádí pět korun na Vojenský fond solidarity, který pomáhá vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.
Kniha o výhercích sportky? Jejich příběh se dál vyvíjí, říká autor rozhovorů Moravec
Psycholožka Sováková je první ženou, se kterou autor rozhovor formou knihy vedl. V předchozích letech vyšly příběhy již zmíněného elitního vyjednavače Adama Dolníka, leteckého záchranáře Marka Dvořáka, vyšetřovatele Josefa Mareše, pilota Davida Hecla a neurochirurga Vladimíra Beneše.
Křest humorně uzavřel pochvalou Ondřej Vetchý, který psycholožku navštívil na jedné z vojenských misí. Herec Moravce ocenil za jeho autorský vývoj. „Tato kniha se od té o kriminalistovi Marešovi, kterou jsem byl také kmotrem, liší tím, že jste byl plašší a neuměl jste věci natolik správně artikulovat. Nyní je vše perfektně pojmenované. Pracovně jste se velmi posunul.“
Autor se narodil v roce 1981 v Rychnově nad Kněžnou a v roce 1999 se stal sportovním reportérem deníku MF DNES. O tři roky později začal psát pro čtvrteční Magazín DNES, kde působí dodnes jakožto vedoucí.