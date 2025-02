I středověkého kronikáře rozčilovali politici. Kniha líčí příběh Kosmy

17:15

Dnes by byl možná bloger a na internetu by se rozčiloval nad tím, co zavádí ten či onen premiér. Ale Kosmas žil na přelomu 11. a 12. století, a tak se hrbil nad psacím pultíkem. Z výročí, která si letos připomeneme, je to jeho obzvlášť úctyhodné. Dne 21. října uplyne rovných 900 let od úmrtí Kosmy.