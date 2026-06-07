RECENZE: Jedno tajemství příběh nezachrání. Kořeny jabloní sází na jistotu
Děj románu začíná 27. května 1953. Magdalena, dcera sedláka, musí opustit rodinný statek. Druhá dějová linka se odehrává v současnosti a sleduje Lenku, která se během pojídání jednoho teplého toustu rozejde s přítelem a vzápětí přichází i o nejlepší kamarádku Zuzanu.
Propojení obou linií přichází až kolem osmdesáté stránky. Prostor, který by měl čtenáře vtáhnout do děje, tak zůstává trestuhodně nevyužitý. Až do té doby se totiž příběh jen převaluje v očekávatelných situacích, aniž by bylo jasné, kam vlastně směřuje.
Prozatím víme jen to, že nový román sází na osvědčenou kombinaci rodinného tajemství, ženské mezigenerační linky a české historie. Autorka tentokrát otevřela téma rozkulačování — násilných komunistických represí zaměřených proti sedlákům a jejich rodinám, které měly zlikvidovat soukromé hospodaření a donutit lidi ke vstupu do JZD.
Historická traumata se v současné české beletrii objevují často a pravidelně nacházejí své čtenáře. Mohla by to být sázka na jistotu, jenže ani historická rovina nakonec nejde příliš do hloubky a zůstává spíš načrtnutým pozadím. O něco lépe si s tímto tématem poradil před několika lety Jiří Hájíček v Selským baroku.
Román je navíc napsaný v du-formě, tedy ve druhé osobě, která je v české próze spíše výjimečným prostředkem. Podobné vyprávění funguje především tehdy, když má silnou oporu v perspektivě postavy jako například v knize Dějiny světla od Jana Němce.
V případě Kořenů jabloní však tato forma nepůsobí jako organická součást vyprávění, ale spíš jako výrazné autorské gesto, které na sebe zbytečně strhává pozornost. To je problematické i vzhledem k tomu, že kniha míří na poměrně široké publikum čtenářek hledajících spíš oddechovou beletrii než formální experiment.
Du-forma sama o sobě samozřejmě nemusí být překážkou, ale vyžaduje výraznou psychologickou hloubku a přesvědčivý vnitřní rytmus textu. Tady však vyprávění často zůstává na povrchu, skládá se z očekávatelných emocí a situací, a druhá osoba mu nepřidává další významovou vrstvu. Čtenář se tak občas neubrání pocitu, že forma je výraznější než samotný obsah.
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Přesto se v románu najdou momenty, které fungují. Velmi dobře je zachycené stárnutí Magdaleny, její postupná ztráta soběstačnosti i proměna role ženy, která celý život pečovala o druhé a sama zůstala bezdětná. Motiv potřebnosti a péče je nakonec nejsilnější. Magdalena se kdysi starala o svou matku, zatímco Lenka postupně přebírá péči o ni. Obě ženy tak spojuje nejen absence vlastních potomků, ale i potřeba být pro někoho důležité a užitečné.
Již zmíněná předvídatelnost románu spíše škodí. Od začátku je poměrně jasné, kam se vztahy i jednotlivá odhalení budou ubírat, a text jen málokdy nabídne skutečné překvapení. Jedinou větší záhadou zůstává stará obálka, kolem níž se děj dlouhé desítky stran opatrně točí. Jenže jedna tajemná obálka nestačí k tomu, aby unesla tak velkou část příběhu. Když se její význam nakonec odhalí prostřednictvím komplikovaně luštěné šifry, působí to spíš jako mechanicky doplněná zápletka než silná pointa.
Kořeny jabloní
autor: Veronika Kratochvílová
nakladatel: Paseka, 2026
Nakonec tak Kořeny jabloní zůstávají přesně tím typem současné české beletrie, který se čte rychle, nenáročně a pravděpodobně i poměrně úspěšně. Ačkoli kniha často sklouzává k předvídatelnosti, nedá se jí upřít čtivost a schopnost vytvářet emočně srozumitelné situace, ve kterých se část čtenářek snadno pozná.
Pokud měl ovšem román ambici nabídnout víc než jen oddechové mezigenerační drama s historickou kulisou, zůstává nakonec spíš nevyužitou příležitostí. Vedle silnějších českých próz o kolektivizaci a rodinné paměti působí Kořeny jabloní jako další titul, který sází na silná témata, ale spokojí se spíš s jejich povrchovým zpracováním.
Tipy z televizního programu
Recenze: Pan Včelka 60 %, Nejtemnější hodina 75 %, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 50 %, Osm hrozných 65 %, Twisters 60 %, Panenky na útěku 55 %, Nevěsta! 90 %, Bourneovo ultimátum 70 %, Šílený Max: Zběsilá cesta 70 %, Piráti z Karibiku: Na konci světa 70 %, Terminator Genisys 60 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Ticho před bouří 30 %
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