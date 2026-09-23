Je letní noc v Buenos Aires. Juan Salvo sedí doma s přáteli a hraje karty, když za okny začne sněžit. Každý, koho se dotknou sněhové vločky, zemře. Juan a jeho přátelé se proto zabarikádují v domě, podomácku si vyrobí ochranné obleky a nakonec se vydají ven. Město, které znali, mezitím přestalo existovat. Ulice jsou plné mrtvých, silnice blokují opuštěná auta, přeživší se ukrývají v podzemí. A to je teprve začátek.
Tak začíná Eternaut. Komiks, který argentinský scenárista Héctor Germán Oesterheld vytvořil společně s kreslířem Franciscem Solanem Lópezem. Na pokračování vycházel od roku 1957 do roku 1959 v časopise Hora Cero Semanal.
Dnes patří k nejslavnějším dílům latinskoamerického komiksu. Český čtenář přitom dostává možnost přečíst si ho poprvé až nyní. Nakladatelství Host vydává jeho 352stránkovou restaurovanou verzi v překladu Stanislava Škody. A rozhodně stojí za to.
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Dnes všeobecně oblíbené sci-fi seriály byly ještě daleko v plenkách, když Oesterheld a López na konci padesátých let vytvářeli Eternauta. Tehdy se rozhodli, že proti nepoměrně silnějšímu nepříteli nepostaví výjimečného jednotlivce, ale skupinu obyčejných lidí. Myšlenka kolektivního hrdiny se tak stala jedním ze základních motivů Eternauta, a v následujících desetiletích získala význam, který při vzniku komiksu mohl jeho autor jen těžko předvídat.
V té době byla totiž Argentina sama zemí poznamenanou politickými otřesy. Jen dva roky před vydáním první části komiksu došlo v zemi k vojenskému převratu. Prezident Juan Domingo Perón byl svržen a odešel do exilu. Následující dvě desetiletí přinesla další převraty, střídání civilních a vojenských vlád, rostoucí politické násilí i radikalizaci společnosti. S odstupem času proto začali čtenáři v Eternautovi hledat také politické významy.
Zmizel beze stopy
Héctor Germán Oesterheld se narodil v Buenos Aires v roce 1919 a původně vystudoval geologii. K psaní se dostal přes novinařinu a populárně-naučné texty, až se nakonec stal jedním z nejvýznamnějších argentinských komiksových scenáristů. Postupem času se jeho tvorba stále víc propojovala s politikou. Napsal například komiksovou biografii Che Guevary a později se sám zapojil do levicově perónistického hnutí Montoneros. Stejnou cestou se vydaly i jeho čtyři dcery: Estela, Diana, Beatriz a Marina.
V březnu 1976 svrhla armáda vládu Isabel Perónové a nastolila vojenskou diktaturu. Následující období vešlo ve známost jako špinavá válka. Bezpečnostní složky unášely skutečné i domnělé odpůrce režimu, držely je v tajných věznicích, mučily a zabíjely. Tisíce lidí jednoduše zmizely. Stali se z nich takzvaní desaparecidos.
Oesterheld tehdy žil v ilegalitě. Přesto dál pokračoval ve tvorbě komiksu. Nové kapitoly Eternauta podle El País tvořil tak, že diktoval části příběhu z telefonních budek kreslíři Lópezovi. Není nutné zdůrazňovat, že druhý díl už byl politicky podstatně otevřenější než původní příběh.
Ve stejné době začala mizet Oesterheldova vlastní rodina. Jedna po druhé byly uneseny nebo zabity jeho čtyři dcery, dvě z nich byly dokonce těhotné. Režim připravil o život také tři jeho zetě. Nakonec si bezpečnostní složky přišly i pro něj. Dne 27. dubna 1977 byl sedmapadesátiletý Oesterheld unesen.
Krátce předtím se ještě stihl rozloučit se svým tříletým vnukem Martínem. Ten se stal posledním členem rodiny, který svého dědečka viděl na svobodě. O téměř půl století později vzpomínal pro deník El País, že si už nedokáže vybavit tváře svých rodičů, ale pamatuje si chvíle strávené s dědečkem. Po samotném Oesterheldovi ještě nějakou dobu zůstávaly stopy. Svědci ho potkávali v tajných detenčních centrech a vzpomínali na něj jeho spoluvězni. Potom ale zmizel stejně jako tisíce dalších Argentinců. Přesné datum ani okolnosti jeho smrti dodnes nejsou známé.
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Příběh rodiny není uzavřený ani dnes. Dvě z Oesterheldových dcer byly v době únosu těhotné a kvůli praxi diktatury, při níž byly děti vězněných žen po narození odebírány a předávány jiným rodinám, existuje možnost, že dvě Oesterheldova vnoučata přežila. Po jejich totožnosti se pátrá dodnes.
Den komiksu
Právě osud Oesterheldovy rodiny zpětně změnil i způsob, jakým se četlo jeho nejslavnější dílo. Z dobrodružného sci-fi komiksu se postupně stala součást argentinské historické paměti a jeho hrdina v ochranné masce a brýlích jedním z nejznámějších obrazů tamní populární kultury.
Eternaut
Výjimečné postavení komiksu připomíná i datum 4. září. Právě tehdy v roce 1957 spatřilo světlo světa první číslo časopisu Hora Cero Semanal, v němž začal vycházet Eternaut. Od roku 2010 je 4. září oficiálně Národním dnem argentinského komiksu.
Mimo španělsky mluvící země ovšem Eternaut dlouho zůstával spíš kultovní záležitostí. Jeho cestu do zahraničí komplikovaly mimo jiné spory kolem autorských práv. Postupně se ale začal objevovat v překladech, a novou vlnu zájmu přinesla v roce 2025 také seriálová adaptace Netflixu.
Nyní se Juan Salvo dostává i k českým čtenářům. Téměř sedmdesát let po prvním vydání tak mohou Eternauta číst jako klasickou sci-fi o mimozemské invazi, jako jeden ze základních kamenů latinskoamerického komiksu i jako příběh, kterému skutečné dějiny přidaly úplně nový význam. Héctor Germán Oesterheld se z argentinské diktatury nevrátil, ale jeho Eternaut ji bezesporu přežil.