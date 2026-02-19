Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor a komiksový kreslíř Tomáš Chlud.
Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025 | foto: archiv cen Muriel

Ukázka komiksu Oskar Ed.
Ukázka komiksu Stella a strážci závoje.
Plakát cen Muriel pro nejlepší komiks
Ukázka z komiksu Winton nebyl sám
7 fotografií

Pozici největšího favorita letošního ročníku podle očekávání potvrdil rozsáhlý autorský komiksový román Oskar Ed: Můj nejlepší přítel od slovenského výtvarníka Branka Jelinka. Komiks si přivlastnil vítězství hned ve čtyřech kategoriích za nejlepší komiksovou knihu, kresbu, scénář i Cenu České akademie komiksu.

Autor, který se úspěšně prosazuje i za hranicemi Česka a Slovenska v něm volně navazuje na svůj předchozí komiksový román Oskar Ed: Můj největší sen, který v cenách Muriel zvítězil v roce 2016 ve většině kategorií.

Pětičlenná porota udělovala rovněž prvenství za nejlepší překlady zahraniční tvorby do českého jazyka. V kategorii Nejlepší překladový komiks získalo cenu nakladatelství Centrala za komiks Nirvána od německého ilustrátora Mikaela Rosse. Cenu za nejlepší překlad si odnáší Martin Svoboda za přeložení komiksu Trystero od amerického rodáka Daniela Clowese Monika.

Nominace na komiksové ceny Muriel ovládl Oskar Ed výtvarníka Branka Jelineka

Cenu za nejlepší krátký komiks si pro tento rok odneslo duo Tereza Verecká a Mikuláš Podprocký za příběh Jaromíry Kočnarové v odbojářském díle Těžká rozhodnutí. Za nejlepší komiks z tvorby pro děti to pak byla oceněna trojice Kateřina Šardická, Dan Krátký a Tomáš Kopecký za počin Stella a strážci závoje vydaný v nakladatelství Albatros.

Odborná porota nezapomíná ani na mladé začínající tvůrce. Cenu Magnesia za nejlepší studentský komiks, kterou vždy získává student střední, vyšší odborné či vysoké výtvarné školy za školní ročníkovou nebo závěrečnou práci, si odnesl Maxmilián Hrstka za dílo Ulrich.

Ceny Muriel se vyhlašují od roku 2007 pod hlavičkou Česká akademie komiksu za podpory Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy, společnosti Mattoni a Českého literárního centra.

Na cenách Muriel uspěl komiks o Wintonových dětech. Ondřej Neff v síni slávy

Za svou téměř dvacetiletou existenci udělila porota také ceny za zasloužilé a mimořádné přínosy české komiksové tvorbě. Do Síně slávy byl tak pro letošní ročník uveden kreslíř a scenárista Lubomír Hlavsa.

Cenu za přínos českému komiksu udělený jednotlivci či kolektivu si pak za obnovení seriálu Rychlé šípy odnesl Roman Šantora a Skautská nadace Jaroslava Foglara.

