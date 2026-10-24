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Co vyprávěla bageta na knižním veletrhu ve Frankfurtu? Mikrofonu se ujaly děti

Judita Matyášová
  11:00
Čtyřicet rozhovorů za čtyři dny? Zní to jako novinářský maraton, který by zvládli jen zkušení žurnalisté. Nedávno ho absolvovaly děti z krajanské školy. Otestovaly své znalosti češtiny na knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde bylo Česko čestným hostem. Děti natočily rozhovory s Kateřinou Tučkovou nebo Dorou Kaprálovou.

Letos na jaře se Kateřina Spiess-Velčovská rozhodla, že přichystá pro děti z krajanské školy Rhein-Main něco speciálního. Jsou z českých nebo českoněmeckých rodin, které žijí trvale v Německu. Přes týden chodí do německých škol, ale o víkendech se učí českou gramatiku.

„Napadlo nás, že s dětmi založíme Studentskou redakci, která bude natáčet rozhovory na veletrhu. Věděli jsme, že dorazí zhruba 70 spisovatelek, spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů, a tohle byla šance pořádně prozkoumat českou literární scénu!“ říká ředitelka České školy bez hranic Rhein-Main.

Pořádně si zanadávat

Její kolegyně Linda Guziurová připravila s dětmi seznam otázek pro osobnosti z literárního světa. Ve středu ráno začala první série rozhovorů. „Mikrofon máš? Otázky máš?“ ptá se Linda jednotlivých dětí. „Jooo!“ zní od všech přesvědčivě, ale jak se později ukáže, tak nahrávací technika dokáže pořádně pozlobit.

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První z rozhovorů vede Veronika, která si jde sednout ke stolku s modrou lampičkou v českém stánku. Setkávají se zde nakladatelé a další profesionálové z literární scény a domlouvají si spolupráci. Tentokrát tu je místo pro překladatelku Ivetu Gonzálezovou, která pracuje v Českém centru v Madridu. Reportérka Veronika vyzvídá, které španělské slovo je nejsrandovnější?

„Vy po mně chcete určitě nějaké sprosťárny! Ve španělštině je ‚la curva‘, v němčině ‚die Kurve‘, což je zatáčka. Pak je velmi vtipné, že pro své španělské synovce jsem teta. Ve španělštině to znamená prso, ale ve významu kozy, takže se tomu synovci vždycky smějou.“ Podobné téma zazní i při dalším rozhovoru, když německá překladatelka Christina Frankenberg reaguje na to, jaké české slovo má nejradši.

„To je ale zákeřná otázka! Teď hned mě žádné nenapadá, ale možná by tě zajímalo, proč se mi líbí čeština? Je mnohem hravější než němčina. A taky máte lepší slova, když si chcete v češtině zanadávat. Obzvlášť ta, kde je písmeno ‚r‘. Tím si člověk mnohem víc uleví, než když v němčině šišláme.“

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Lapálie na cestě

Do veletržního sálu proudí davy lidí. Řešíme, kam vzít bohemistu Franze Schindlera, aby byl aspoň trošku klid na natáčení rozhovoru. Nakonec děti improvizují. Reportérský tým rozestaví dvě židle naproti sobě, a ostatní z redakce „blokují“ prostor, aby do natáčení nevstoupil někdo z kolemjdoucích.

Reportér Jindra se ještě jistí u svého kolegy Jeníka: „Takže klapka?“ „Jo!“ První otázka se týká toho, jak se bohemista naučil vyslovovat „ř“? „Nikdy mi to nedělalo problém, ale když s tím moji studenti bojují, tak jim pouštím rozhovor z počátku 90. let, kde mluví Václav Havel s Jiřím Dienstbierem, aby slyšeli jejich ráčkování. Říkám studentům, že můžou mluvit česky i když nebudou mít dokonalé ‚ř‘ nebo ‚r‘.“

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Reportérský tým vyzvídá, jaké české slovo bohemistu nejvíc potrápilo. „To bylo ještě v době, kdy jsem neuměl tak dobře česky. Byl jsem na cestě z Československa do Německa. Porouchalo se mi auto. Zastavil u mě český řidič. Nemohl jsem si vzpomenout, jak se řekne česky ‚porucha‘. V němčině je to ‚Panne‘, tak mě napadlo, že zkusím nějaký germanismus.

Řekl jsem mu: ‚Dobrý den, mám pannu.‘ Díval se na mě dost překvapeně. Pomohl mi spravit auto, a pak se loučil slovy: ‚Tak si ještě užijte s tou pannou!‘ Tehdy mi došlo, že si musím ve slovníku dohledat, jak se řekne česky porucha.“

Kouzlo pozorování

Při dalším rozhovoru se Jindra ptá ilustrátorky Elišky Soffer Podzimek, zda si všímá toho, co ostatní přehlédnou? „Myslím, že mám všímavé oči po dědovi. Vždycky viděl na cestách nebo ve městech detaily, kterých si lidé nevšimli. Mám to dost podobně. A jsem ráda, když můžu ostatním ukázat třeba nějaký detail.“

Česká škola bez hranic Rhein-Main

Založeno v roce 2011 Kateřinou Spiess-Velčovskou.

Navštěvují ji děti z českých a českoněmeckých rodin, které se každou sobotu učí češtinu.

Projekt Studentská redakce koordinoval tým učitelek a stážistek z této školy.

Děti, které si vyzkoušely základy novinářské práce na veletrhu, jsou žáci 5. – 9. třídy.

Rozhovory s osobnostmi z české literární scény škola zveřejňuje na webu Studentské redakce: Studentská redakce | vicejazycnavychova.cz

Kouzlo pozorování má ráda také Dora Kaprálová, jejíž nejnovější kniha Mariborská hypnóza získala literární ocenění v Česku i v zahraničí. Začínajícím novinářům odpověděla na otázku, co mají dělat, pokud by chtěli napsat knihu: „Poslouchejte, co si povídají děti i dospělí. Choďte hodně do lesa, vnímejte hlasy zvířat, a buďte méně na TikToku. Pak už začněte psát, protože toho budete mít hrozně moc!“ Spisovatelka se zeptala Studentské redakce, jestli si všímají lidí kolem a vymýšlí, jaké mají příběhy.

„Pokud to zatím neděláte, pak to určitě vyzkoušejte! Nejlépe ve vlaku nebo v tramvaji, když někde sedíš a nemáš žádnou knížku nebo mobil po ruce. Je to fakt zábava!“

Reportéry zaujalo, že v Mariborské hypnóze hraje klíčovou roli nečekaná hrdinka – moucha. A proto se autorky zeptali, jak by reagovala, kdyby jí moucha začala radit, co má psát? „Tak bych se po ní asi ohnala plácačkou!“

Další rady dostaly děti od Kateřiny Tučkové. „Jestli chcete psát, pak se neostýchejte. Dejte text přečíst lidem, kterým důvěřujete.“ A potom se reportéři zeptali něco nečekaného, co však souvisí s tím, čemu se Tučková dlouhodobě věnuje – s pozapomenutými příběhy z historie.

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Reportérku Veroniku zajímalo, zda by spisovatelka otevřela zamčenou krabici starých dopisů? „No hned!“ říká Tučková a reportérka kontruje: „I kdyby tam bylo, že ji nemáte otevírat?“ Tučková vysvětluje: „Kdyby tam bylo, že to je privátní, tak by záleželo, kde jsem to našla a za jakých okolností.“

Tahák po ruce

Ze světa pozorování se rychle přesouváme do světa překladatelů. Reportérka Terezka zpovídá překladatelku z francouzštiny Sáru Vybíralovou. Právě se usadily na „balvanech“ - nafukovacích útvarech v Pavillonu Czechia, které mají evokovat zemi na pobřeží, což je hlavní motto české účasti na veletrhu.

„Ahoj, já jsem Terezka. Jsme tady na Buchmesse jako reportéři. Zajímalo by mě, co byste poradila dítěti, které má nápad na knihu?“ Překladatelka odpovídá: „Ať na nic nečeká, a hned se do ní pustí! Ať to někomu ukáže, ať se nestydí to někomu ukázat.“

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Terezka nakoukne do taháku, kde má otázky a ptá se, jaký příběh by vyprávěla francouzská bageta? „Třeba by mi mohla říct příběh nějaké pekárny. Nebo by mohla říct, co pečivo znamená pro lidi, ale taky by mohla bageta závidět karamelovému croissantu, že se víc prodává. Mohla by pošeptat z čeho se vyrábí. Mohla by jí konkurovat nějaká špatná bageta.“

Reportérský maraton

Sobota podvečer znamená pro Studentskou redakci poslední sérii ze čtyřiceti rozhovorů, které natočili během čtyř dnů. Reportér Sebík si povídá s ilustrátorkou Lucií Lomovou, co ji inspirovalo při vymýšlení komiksů. Na závěr rozhovoru má pro ni dárek – komiks, jehož autorem je Kuba z krajanské školy.

Nakreslil příběh o klukovi, který běží po ulici, zakopne a propadne se do neznámého prostředí. Najednou se před ním objeví nápis „Buchmesse“. Kluk zajásá: „Uf, přežil jsem to!“ Podobnou úlevu zažívají děti v cíli reportérského maratonu.

Po měsících příprav si vyzkoušely velmi intenzivní novinařinu v praxi. Občas bojovaly s nervozitou, občas haprovala technika, občas se jim respondent ztratil v obřím veletržním labyrintu, ale to hlavní zvládly s přehledem.

Klást otázky, které překvapily nebo rozesmály. A možná také popostrčily k zamyšlení, jak náročné je udržet češtinu v prostředí, kde se mluví jinou řečí? A proč má smysl se jí věnovat, i když vůbec není jisté, jestli někdy budou žít v zemi svých předků?

Záběr z české účasti na letošním literárním Frankfurtu (9. října 2026)
Záběr z letošního literárního Frankfurtu (9. října 2026)
Záběr z letošního literárního Frankfurtu (9. října 2026)
Záběr z letošního literárního Frankfurtu (9. října 2026)
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