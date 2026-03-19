Jedním z hlavních taháků je nová biografie Karla IV. od německého historika Olafa B. Radera. V knize Císař Karel IV. – Postrach světa slibuje nejen pohled na slavného panovníka jako budovatele říše, ale i kritičtější zhodnocení jeho vlády a kontroverzních rozhodnutí.
Naopak do nedaleké budoucnosti zavede čtenáře román Běsná zem od Petra Opršala. V postapokalyptickém světě bývalého Česka dominují mocné korporace a hlavní hrdina Viks se vydává na nebezpečnou misi napříč zdivočelou zemí.
Silnou historickou linku přináší také ruský spisovatel gruzínsko-židovského původu Boris Akunin se závěrečným dílem svých Dějin ruského státu. Rusko Leninovo a Stalinovo je „pokusem o objektivní přepis ruské historie, který si zakládá na hodnověrnosti faktů a je zbaven ideologických nánosů“.
Akunin je s miliony prodaných výtisků detektivek z carského Ruska jedním z nejoblíbenějších ruských autorů. Jako ostrý kritik Putinova režimu a vpádu na Ukrajinu ho zároveň odsoudili v nepřítomnosti na čtrnáct let do vězení.
Napětí s hororovými prvky slibuje kniha Pacička Daniela Krásného, v níž se novinář pátrající po své biologické matce dostává do smrtelného nebezpečí.
Thrillerovou nabídku rozšiřuje americký autor žijící v Praze Michael Shaheen s knihou Druhý suvenýr. Zdánlivě obyčejná sebevražda řadového úředníka v pražské vile spustí vyšetřování, které zavede policejního inspektora Kafku až k legendami opředené smrti Jana Masaryka.
Pro nadšence severských krimi titulů je tu první díl série Městečko Son. V novince, při které se spojili úspěšný norský autor kriminálních příběhů Thomas Enger a francouzská autorka krimi Johana Gustawsson, vyšetřuje psycholožka vraždu dvou šestnáctiletých dívek v městečku nedaleko Osla.
Odlehčenější tón naopak přináší Barbora Majchráková s románem Cesta na Sardinii. Čtenáři se vydají za dobrodružstvím do Itálie – maminka, dcera a vnučka, tři generace jedné rodiny, vyrážejí na dovolenou k moři. Jen ta nejstarší však ví, proč vybrala jako cíl právě Sardinii, a koho na ostrově bude hledat.
Historii, tentokrát středověkou a válečnou, zpracoval i britský autor Dan Jones v románu Psi z Essexu, jenž sleduje osudy vojáků během tažení do Francie ve 14. století.
Individualismus i terapie bez tajemství
Vedle beletrie se do výběru dostaly i tituly zaměřené na společnost a psychiku. Sociolog Pavel Pospěch se v knize Osamělí hrdinové věnuje fenoménu individualismu, a hledá jeho společenské kořeny a dopady do našich životů. „Kultura individualismu z nás dělá osamělé hrdiny vlastních životů a stále více nám znemožňuje žít smysluplný život s lidmi okolo nás,“ říká Pospěch.
Psychoterapeutka Tereza Ševčíková přibližuje ve své knize Ta bolest nejsi ty fungování terapie na konkrétních příbězích klientů. Hlavním smyslem novinky je popularizovat psychoterapii a nabídnout čtenářům exkurzi do reálných konzultací. K tomu autorka vybrala konkrétní příběhy svých šesti klientů, kteří jí dali souhlas se zveřejněním.
Součástí akce bude i veřejná debata s vybranými autorkami a autory, která se uskuteční ve středu od 17 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze.