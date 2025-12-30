Salman Rushdie, autor víc než dvacítky světově proslavených románů (mimo jiné Satanských veršů) napsal knihu Nůž s podtitulem Přemítání po pokusu o vraždu víc než dva roky poté, co přežil atentát. V srpnu 2022 ho v jednom americkém městečku zakuklenec s nožem pobodal a Rushdie bojoval o život.
„Rushdie přežil a naštěstí útokem neztratil nic ze svých mentálních schopností. Možná naopak,“ píše ve své recenzi literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Kniha spadá nejspíš do populárního žánru autofikce. Autor sice modeluje fikční svět, ale píše o sobě, své zkušenosti, svém životě.
„V psaní je živý a pohyblivý, široce kontextuální, sečtělý, zábavný,“ hodnotí Kopáč. „V pasáži románu, kdy autor rozvíjí fiktivní rozhovor se svým skorovrahem, je kniha zřejmě nejsilnější. Nejen jako důkaz totálního Rushdieho spisovatelství, umění propsat se do hlavy druhého, ale taky pro přesnou detailní analýzu lotra – hluboce nešťastné, osamělé a sexuálně deprivované bytosti, která má jediný smysl života: pomstít se světu za svoje neštěstí,“ uvádí recenzent.
Jiří Hájíček - Drak na polní cestě (90 %)
Román Jiřího Hájíčka stejně jako jeho předchozí díla sleduje napětí mezi venkovem a městem. „Drak z názvu odkazuje k byznysu, k dravému a bezohlednému podnikatelskému živlu. Polní cesta pak vede samozřejmě na vesnici, do níž se cynický byznys rozhodl zakousnout. To je první linka příběhu, skoro detektivní stopování polokriminálních, intrikářských praktik, kterými si ti ohavní podnikatelé omotávají trochu naivní vesničany kolem prstu. A pak je tu linka druhá, privátní,“ popisuje ve své recenzi Radim Kopáč.
„Hájíček je realista, nebo neorealista, sice trochu posmutnělý, někdy až nostalgický, ale věří v sílu přímého vztahu mezi slovem a skutečností, její vyloženě hmotnou, tělesnou stránkou. Sem tam sice do svého textu vpustí snovou motiviku, občas i jistý mystický záblesk, ale jinak je to naprostý autentista. Sází na přirozenost, nestylizuje se; nemá to zapotřebí. Proto jsou jeho postavy totálně věrohodné, jako živé – ať ty sympatické, nebo ty nesympatické,“ hodnotí recenzent.
Petra Soukupová - Marta děti nechce (90 %)
Název románu Petry Soukupové představuje obratem jak hlavní postavu, tak její téma. Emočně rozháraná třicátnice Marta se vydá na pouť do Santiaga de Compostela, aby si to všecko v sobě nějak uspořádala, srovnala. Ve finále ale není o moc moudřejší. Jediné, co měla jisté na začátku a má i na konci, je jedno velké „uvidíme“.
„Soukupová svou Martu neřeší, nedává návod, finální poznání, jedinou pravdu. Netlačí na ni, nenutí ji,“ popisuje ve své recenzi Radim Kopáč.
„Čtenář Martu chápe. Utíká, a neví před čím, natož aby znala cíl. Život ji chvílemi baví, chvílemi je z něj otrávená, chvílemi visí ve vzduchoprázdnu, v netečnosti, nicotě. Nemá to náhodou takhle každý? Je to vůbec fikce, není to spíš nějaký kolektivní deník, jakkoli pod hlavičkou románu?“ zamýšlí se recenzent.
„V tom je Petra Soukupová jako spisovatelka nejsilnější, výjimečná. Její postavy jsou typické, možná přímo prototypické. Fungují. Nastavují zrcadlo. Naléhavě, neústupně. Vydržet ten pohled ale musí už každý sám,“ dodává recenzent.
Petra Dvořáková - Návrat (90 %)
„Po řadě průměrných, a možná ještě horších autorčiných próz z posledních let, typu Vrány, Zahrada anebo Pláňata, které byly uspěchané, odbyté, povrchní, chytla autorka nový elán, novou vlnu tvůrčí energie,“ chválí Dvořákovou literární kritik Radim Kopáč.
Román Návrat popisuje klášterní řeholnice, které se po revoluci snaží o návrat do života v klášteře po mnohaleté pauze. „Klášter je sice v ruinách, sestry většinou staré a někdy nemohoucí, ale možná tím urputnější a tvrdší, a mnohdy taky zahořklé,“ popisuje Kopáč ve své recenzi. Hlavní hrdinkou je mladá dívka, která klášter bere jako vězení.
„Místy je to vyprávění tragické, místy komické, místy kritické; jindy láskyplné a ještě jindy nenávistiplné. Řehole je stereotyp, otročina. Co víc – cílené odlidšťování, ničení vlastní individuality. Některé scény mají skoro hororové kulisy,“ pokračuje recenzent.
„Je to próza, která má ducha i dech, které se dá obratem věřit, protože se dotýká toho nejzákladnějšího v lidském životě. Vztahu člověka s člověkem,“ dodává Kopáč.
Úlice je název fiktivní vesnice v Sudetech, čili na česko-německé hranici. Vztahuje k úlům, tedy ke včelám, které fungují v příběhu jako obrazný motiv, kolem nějž se všecko točí. Příběh se odehrává za druhé světové války, kdy v Úlicích vyroste koncentrační tábor pro židovské ženy, které pak začnou sloužit neplodným německým párům jako zdroj náhradních potomků. Děcko je odebráno, matka zlikvidována.
Román má tři hlavní postavy - porodní bábu, krejčovou, co se zaplete s Němcem a ženu, která nastoupí do koncentračního tábora jako administrativní síla. Všechny se hroutí, odpoutávají se od své lidské podstaty. „Katalpa je nesoudí, naopak – ukazuje jemné tkanivo souvislostí, psychologická vlákna, co se táhnou časem i prostorem, přes hranice i generace, od člověka k člověku,“ píše Radim Kopáč ve své recenzi.
„Katalpa píše obrazně, básnivě, magicky. Umí citlivě vystavět osobnostní profil, situaci, celkovou atmosféru vyprávění. Plastickou, naléhavou, hmatatelnou. Její řeč je smyslová až animální, propojuje přirozeně fyzické s metafyzickým, tělesné s duchovním, všechno se vším,“ dodává recenzent.
Orhan Pamuk - Morové noci (60 %)
V letošním roce bylo mnoho knih nadprůměrných, takže pětici nejhorších načíná román s poměrně vysokým hodnocením 60 procent. Držitel Nobelovy ceny za literaturu Orhan Pamuk s letošní novinkou literárního kritika Radima Kopáče neuhranul.
Román je vyprávěním historičky, která mapuje morovou ránu na fiktivním ostrově kdesi ve Středomoří v roce 1901. Ostrov patří pod Osmanskou říši, z níž se později vyloupla dnešní Turecká republika. Všude roste napětí, nervozita, přibývají nenávist a násilí. Zabíjí sice hlavně mor, ale brzy začnou vraždit také různé mocenské skupiny, co se ostře hádají, kdo to s chorobou vyřeší nejlépe a nejrychleji.
„Pamuk nechává svou historičku mluvit příliš zdlouhavě, rozvláčně, vždycky do posledního slova. Jako by se propadl mezi klasické románové vypravěče 19. století. Takže místy je to čtenářsky úmorné, neudržitelné. A to už prý sám autor původní vydání proškrtal! Místy však čtenáři ulevují možné paralely. Ve fiktivních světech i v realitě. Třeba s románem Mor Alberta Camuse nebo s Bílou nemocí Karla Čapka, třeba s nedávnou pandemií covidu,“ píše Radim Kopáč ve své recenzi.
Dan Bárta - Některé nevinnosti světa (50 %)
Zpěvák a nadšený pozorovatel vážek Dan Bárta vydal knihu o svých putováních po světě. Rozepsal skoro třicet cest, které podnikl napříč posledními třiceti lety: od Indonésie po Indii.
„Dan Bárta je cestovatel pokorný, respektující – ovšem ve svých zápisech totálně euforický, nadšený z věci i pro věc. Píše barevně, vřele, píše o fauně, flóře, obyvatelstvu. O svých objevech, o konkrétních vážkách a dalším oblíbeném hmyzu, o konkrétních lidech, které při tom všem potkal,“ píše ve své recenzi Radim Kopáč.
„Texty Dana Bárty mají žánrově nejblíž k deníku a reportáži. K zápiskům –fotografiím nebo zápiskům jako políčkům filmu. Jsou to sugestivní, pulzující záběry. Ale – to je vše. Kniha je sledem samostatných příspěvků, které propojuje vlastně jenom chronologie. Pořád jsou to podcasty nasypané do třísetstránkové publikace. Není to románové vyprávění, jako Srdce temnoty od Josepha Conrada,“ dodává recenzent.
Michal Viewegh - Laškování a skalpování (50 %)
Dva páry Husákových dětí. Jedni bezdětní, druzí se dvěma dospívajícími syny. Jedni na výši, on je poslanec parlamentu, druzí třou sociální bídu s hmotnou nouzí, on je zaměstnanec nakladatelství.
„Je to trochu pohádkový, dialektický rozvrh: ti chudší reprezentují dobro, ti bohatí pak samozřejmě zlo. Jsou tu ale komplikace, odvozené od generačního střetu: jednak pohledná milenka, jednak otec, fanatický komunista. A pak vzájemné pokukování po partnerovi toho druhého. A ještě něco: smrtelná nemoc. Než ale Viewegh tenhle motivický koktejl namíchá a řádně protřepe, popíše půlku knihy,“ píše ve své recenze Kopáč.
„Viewegh se svými postavami nemá moc slitování. Hlavně s muži: prožene je orgiemi citací a narážek, surové ironie a humoru. Ukáže je jako falešné hráče, slabochy a pokrytce. A oba ve finále skolí, smete ze scény,“ popisuje recenzent s tím, že aby kniha fungovala, měla by se „proškrtat, komprimovat, přepsat z třísetstránkového románu do stostránkové novely.“
David Walliams - Packallovi (50 %)
Výrazná televizní osobnost David Walliams má na kontě už devětadvacátou knihu. „Packallovi ukazují velmi dobře autorovy tvůrčí možnosti i meze. Jinými slovy: zpackaného je v tom bezmála čtyřsetstránkovém příběhu překvapivě víc než dost,“ píše ve své recenzi Radim Kopáč.
„Zpackaná je hlavně celá ta titulní rodinka, třígenerační tým podivně vychýlených, nenormálních osob, které stojí před životní výzvou: Musejí někde urychleně schrastit prachy, aby splatili půjčku – jinak jejich rodové sídlo propadne exekutorovi,“ popisuje recenzent.
„Walliams píše hravě a dravě. Pěstuje komiku na maximum: situační i jazykovou. Ideálně kombinuje kreativitu s destruktivitou: nechává sice své postavy rozvrátit, co se dá, ale na druhé straně drží ve vyprávění jasnou dějovou linku,“ chválí Kopáč. Oproti předchozím dílům ale ztrácí hloubku. „Walliams se začíná motivicky vykrádat, opakovat. A opakovaný vtip, jak známo, ztrácí rychle svou vitalitu. Výsledek sice pořád stojí za to, ale u Davida Walliamse dřív bylo líp. Podstatně líp,“ dodává Kopáč.
Josef Formánek - Zamilovaný p(r)outník (30 %)
Nejhorší hodnocení letos dostala kniha Josefa Formánka Zamilovaný p(r)outník. „Ta próza je tak hrozně odbytá a povrchní! Kam zmizel skvělý vypravěčský tah, kterým Formánek, zakladatel cestovatelského magazínu Koktejl, rozvibroval debut?“ ptá se Kopáč ve své recenzi.
Román, v němž jde o pouť do Jeruzaléma, nebo když to s ohledem na nově nastolenou válečnou realitu nevyjde, tak aspoň do italského Assisi, podle Kopáče zní jako „domácí úkol přičinlivého školáka“ a „šustí a drhne děsivými frázemi a sebevzhlíživými piruetami, v nichž hrdina jako bájný Sisyfos nejdřív bůhví pokolikáté padne na dno – a pak se znovu vzchopí k obratu.“
„Text je sice na řadě míst sympaticky neklidný, potrhaný, vnějškově neurotický, je ve vývojovém pohybu jako sám hrdina. Občas mezi řádky probleskne komika, občas čtenář zahlédne motivy z předcházejících autorových knížek, a nejen z Prsatého muže, ale taky z Úsměvů smutných mužů. Jinak je to ale – jak by řekl klasik – prázdné a falešné,“ dodává Kopáč.