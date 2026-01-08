Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Z českých autorů a autorek na rok 2026 novinky chystají třeba Scarlett Wilková, Ivanka Devátá, Jana Poncarová, Markéta Lukášková nebo Lenka Chalupová. Další knihu připravuje také krušnohorský patriot Štěpán Javůrek, který se tentokrát vydává do padesátých let minulého století. Do historie, avšak ještě dávnější, zavítá i Petra Klabouchová s románem Vona.
Ústřední hrdina Cormoran Strike v ní bude tentokrát řešit případ mrtvoly nalezené v trezoru, jejíž identita záhadně odpovídá identitě hned několika mužů.