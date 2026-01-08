Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Monika Zavřelová
  14:00
Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená nakladatelství lákají. Od Haliny Pawlowské, přes J. K. Rowlingovou a novou edici Malého prince až po známé nobelisty.

Z českých autorů a autorek na rok 2026 novinky chystají třeba Scarlett Wilková, Ivanka Devátá, Jana Poncarová, Markéta Lukášková nebo Lenka Chalupová. Další knihu připravuje také krušnohorský patriot Štěpán Javůrek, který se tentokrát vydává do padesátých let minulého století. Do historie, avšak ještě dávnější, zavítá i Petra Klabouchová s románem Vona.

Ústřední hrdina Cormoran Strike v ní bude tentokrát řešit případ mrtvoly nalezené v trezoru, jejíž identita záhadně odpovídá identitě hned několika mužů.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Stínadla se bouří. V trafikách je opět foglarovka, kterou komunisté nechtěli

Představitelé filmových Rychlých šípů z roku 1993 po vstupu do Stínadel - dnes...

Dneska to zní skoro neuvěřitelně. Komunistický režim se tak bál Rychlých šípů, že román Jaroslava Foglara Stínadla se bouří, kde slavný klub má hlavní roli, si na první knižní vydání musel počkat 23...

31. prosince 2025  15:25,  aktualizováno  7. 1. 11:25

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

7. ledna 2026  10:04

