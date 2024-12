De Bruyne i kapitán jumba. Jaké knihy letos psali autoři iDNES.cz a MF DNES?

Adam Dolník: Svět elitního vyjednavače

Martin Moravec

O vyjednavačích se toho moc neví. A málokdo tuší, že mezi těmi nejlepšími je i Čech. Když mu zazvoní telefon, má jen pár minut na to, aby se sbalil a odletěl do Nigérie, Pákistánu, na Haiti. Jak se k takové práci dostal? Co všechno při ní zažil? Spoustu emocí, napětí a dramatických příběhů.

Otázky mu kladl Martin Moravec, jehož předchozí knižní rozhovory s neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem, vyšetřovatelem Josefem Marešem a lékařem letecké záchranky Markem Dvořákem se staly bestsellery.

Slavomír Pískatý. 20 let kapitánem Jumbo Jetu

Petr Čermák

Unikátní společná biografie špičkového letadla a elitního letce, ve které najdete odpovědi na spousty otázek, ať už jste zapálení fanoušci letectví, nebo jen „obyčejní“ cestující. První český kapitán B-747 Slavomír Pískatý poznal Jumbo Jet, ikonický letoun s nezaměnitelným hrbem, do posledního šroubku. Z kapitánského křesla Korean Air mu velel 20 let, nalétal s ním 16 000 z celkových 25 000 hodin své letecké kariéry.

Nahlédnete s ním nejen pod pokličku linkového létání s pasažéry, ale také do málo známého zákulisí nákladního letectví, a těšit se můžete i na pikantní detaily a velké množství unikátních fotografií. Součástí knihy je také originální rozkládací schéma přístrojové desky a ovládacích panelů letadla B-747.

Táta z Bullerbynu

David Halatka

Co si myslíte o chlapovi, který sekne s prací novináře a svůj domov promění v kojeneckou kolonii? David Halatka podstoupil 184 dnů trvající experiment, během kterého poztrácel dceřiny plyšáky i pořádný kus svého ega.

Začtěte se do jeho zápisků z otcovské dovolené, které jsou břitké, upřímné lehce šílené a veskrze srdečné. „Těch 184 dnů bylo nejkrásnějších a nejnáročnějších v mém životě,“ říká tvůrce ke své knize, které má výjimečného ilustrátora. Adam Butch Kubík je kreslířský showman a zároveň autorův švagr.

Román i poezie, u které srdce zaplesá

Když přišli psi

Scarlett Wilková

Román se zaměřuje na osudy lidí na konci 2. světové války a těsně po ní v Beskydech, kde nebylo jasné, kdo pomáhal partyzánům a kdo to naopak jen začal předstírat. Na osudech party mladých lidí je vylíčen život v době, kdy se prověřovaly charaktery a mezilidské vztahy.

Kniha se krátce po vydání stala bestsellerem, v polovině září byla nejprodávanější knihou v Česku podle žebříčku Svazu nakladatelů a knihkupců, následující týdny se držela v první desítce nejprodávanějších knih.

Noc je den

Jana Soukupová

Básnickou sbírku Noc je den vydala dlouholetá členka brněnské redakce MF DNES jako soubor svých starších veršů psaných mezi lety 1997 až 2005. I když dnes už básně skoro nepíše, otevřená osobní zpověď v jejích starších básních nepozbyla platnosti.

A název Noc je den? Psaním po nocích si autorka dokonale obrátila svůj životní režim. Spát chodí za svítání. Dopoledne totiž vůbec nemusí. A noc měla ráda odjakživa.

Tipy pro výletníky

Bizarní Česko

Jakub Pokorný

Novinář MF DNES a autor rubriky Český výletník Jakub Pokorný představil již čtvrtou knihu o zajímavých a neobvyklých i ujetých místech, kam lze v Česku vyrazit na výlet. Netradiční turistický průvodce obsahuje více než stovku tipů. Nabízí mimo jiné místa s bizarní architekturou, kuriózním jménem, pohnutou historií nebo recese a bláznoviny.

Bedekr je doplněný fotkami a „výletnickými notami“ s popisem možné trasy, internetovými odkazy, tipy na další zajímavosti v okolí a restaurace. Láká například na „roubenku ve spořce“, „unikátní jezero kyseliny sírové“, muzeum samorostů nebo strom, do kterého se vešla kaplička.

Kde jste ještě nebyli - 107 netradičních míst v Praze a okolí

Jakub Pokorný

Víte, že pivovar U Fleků má muzeum? Znáte pomník nejstarší dopravní nehody, kde kočár „nepřizpůsobil rychlost“ a převrátil se? Zaklepejte na skálu Klepec, navštivte muzeum hitmakera Bédi Smetany a skákejte po jedné noze se zadrženým dechem kolem Lechova kamene.

Další kniha novináře Jakuba Pokorného se skládá částečně z článků z populární rubriky Český výletník, ale najdete tu i texty zbrusu nové. Čeká vás v ní více než stovka pozvánek na výlety po Praze a středních Čechách.

Pro nadšené sportovce i televizní fanoušky

Nové příběhy Staré dámy

Tomáš Macek

Kniha navazuje na výpravnou publikaci Příběhy Staré dámy, které popisovaly reportážní formou první stovku ročníků nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Tentokrát se autor detailně věnuje poslednímu desetiletí závodu, jak ho na vlastní oči coby reportér ve Francii zažil. Zároveň kniha nabízí pohled i na klíčové události dalších dvou největších cyklistických závodů Giro d’Italia a Vuelta a Espaňa, čímž vytváří plastický obraz cyklistického dění na třítýdenních závodech v celém tomto období.

Součástí knihy jsou životní příběhy největších hvězd Tour de France i unikátní osobní výpovědi všech českých cyklistů, kteří se v letech 2014-2023 Tour zúčastnili, v čele s Romanem Kreuzigerem, Leopoldem Königem a Zdeňkem Štybarem. Knihu doprovází bohatý fotografický materiál i výsledkový a statistický servis.

Příběhy (ne)obyčejného sportovního šílenství

Petr Bílek, Ondřej Bičiště

Kniha přináší třicet sportovních rozhovorů, které nejen vykouzlí úsměv, ale vzbudí obdiv i soucit. Nahlíží do duší nevšedních sportovních nadšenců, málo známých hrdinů či hrdinek a zabývá se i těžkými životními osudy. Odpoví třeba na otázky, kdo se na tribunách skrývá pod maskou Fantomase, kdo vychoval olympijské hrdiny z Nagana nebo kde bral sílu vodní pólista, když přišel o nohu.

Kevin De Bruyne: kmotr lišák

Jan Palička

Sonda do duše jednoho z nejšikovnějších fotbalistů 21. století. Kevin De Bruyne, šestinásobný vítěz anglické ligy, hvězda Manchesteru City. Příběh belgického záložníka dotvářejí unikátní vzpomínky jeho českých spoluhráčů, včetně legendárního brankáře Petra Čecha.

Fotbalové hvězdy 2025

Jan Palička

Populární ročenka o nejzajímavějších a nejúspěšnějších fotbalistech roku. Vždy po deseti jménech v kategoriích brankář, obránce, záložník, útočník, talent a trenér. Pochopitelně nechybějí ani hvězdy z posledního mistrovství Evropy.

33 olympijských nej

Jan Palička, Xénia Paličková

Komiksová knížka, která vypráví o pozoruhodných medailových výkonech českých a československých sportovců na olympijských hrách. Kdo byl v historii nejsilnější? Kdo nejstatečnější? Kdo nejšpinavější? Zátopek, Čáslavská, Železný, Špotáková, Ledecká a hromada dalších hrdinů, jejichž příběhy nakreslil Josef Fraško podle scénáře manželů Paličkových.

Fotbalové kvízy 2

Robin Krutil

Jedná se o knihu, která hravou formou prověřuje znalosti zejména mladých fanoušků nejpopulárnějšího sportu na světě. Otázky různého typu jsou rozděleny do deseti tematických kapitol a doplněné ilustracemi, jsou zaměřeny na český i mezinárodní fotbal, týkají se nejznámějších hráčů, kuriozit i historických faktů.