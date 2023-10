Aspoň jednu knihu za rok přečte 73 procent Čechů, nejméně od roku 2007, tvrdí výzkum

Průzkum se konal letos od 21. května do 20. června. Zúčastnilo se ho 2010 respondentů starších 15 let. Celkově se jednalo o pátý výzkum tohoto typu, předchozí se uskutečnily v letech 2007, 2010, 2013 a 2018.

„Z výzkumu vyplynulo, že každý obyvatel Česka starší 15 let v průměru za rok přečte 9,9 knihy, kdy jejich čtení denně věnuje 33 minut,“ řekl Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Doplnil, že častějšími čtenáři jsou ženy. Ty přečtou v průměru 12,8 knihy, zatímco muži asi polovinu.

Podle něj dále z výsledků průzkumu vyplynulo, že každý obyvatel ČR starší 15 let v průměru za rok nakoupí 3,4 knihy a zaplatí za ně 1 003 koruny. Před pěti lety to bylo 2,6 knihy a čtenář za ně vydal 649 korun. Množství knih, které mají lidé ve svých domácích knihovnách, se ale proti roku 2018 nezvýšil. Stejně jako tehdy mají Češi doma průměrně 253 svazků. V roce 2007 to bylo asi o dvacet knih více.

Aktuálně nejoblíbenějším autorem českých čtenářů je německý spisovatel Erich Maria Remarque. Následují norský detektivkář Jo Nesbo, autor hororů Stephen King a královna detektivky Agatha Christie.

Z českých autorů vedou autor především historických detektivních příběhů Vlastimil Vondruška, který se umístil na pátém místě, a sedmý Karel Čapek. Nejoblíbenější knihou je Harry Potter Joanne Rowlingové, na dalších místech se umístila Bible a humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin. Mezi žánry vede současná oddechová literatura, doplnil Trávníček.

Kolik knih ročně přečtete? celkem hlasů: 266 Žádnou. Knihy číst nestíhám. 13 %(35 hlasů) Jednu až dvě maximálně. 9 %(23 hlasů) Tři a více, čtu neustále. 78 %(208 hlasů)

Vít Richter z Národní knihovny ČR upozornil, že od roku 2018 vzrostl počet lidí, kteří dříve chodili do veřejných knihoven, za poslední rok ji ale ani jednou nenavštívili.

Zatímco před pěti lety bylo takových osob 40 procent, letos 45 procent. Důvodem je podle respondentů nejčastěji to, že nemají čas, raději si knihy kupují nebo si je půjčují od přátel. Knihovnu navštěvuje stejné množství lidí jako před pěti lety, a to 28 procent. V roce 2007 to bylo 40 procent.

Návštěvníci knihoven tyto instituce navštěvují nejčastěji proto, aby si vypůjčili některý z nabízených titulů. Do studoven a čítáren chodí 16 procent z 562 oslovených lidí, kteří za poslední rok navštívili knihovnu.

Na vzdělávací a kulturní akce do knihovny chodí 12 procent klientů knihoven, stejné množství lidí je navštěvuje kvůli přístupu k internetu. Podle Richtera stoupá zájem o nové služby knihoven jako například půjčování e-knih a e-audioknih, využívání databází či kreativní dílny.