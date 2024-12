RECENZE: Avokádové toasty rozhodně nejsou nejlepším jídlem na světě

Václav Jabůrek – V uniformě beránka

Díky své práci zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu v Německu tuto zemi dobře zná. Ve svém románu se ovšem vrací do její minulosti, do dvacátých let minulého století, kdy ji sužovala inflace a radikalizovaly se různé skupiny jak napravo, tak nalevo politického spektra, což s sebou neslo rvačky a výtržnosti.

V uniformě beránka 70 % autor: Václav Jabůrek nakladatelství: Moba, 2024 počet stran: 280 prodejní cena: 299 Kč

Čeští manželé Anežka a Jaroslav nicméně žijí v Berlíně celkem v pohodě dokud se jim neozve Jaroslavův přítel z války s informacemi o spiknutí, které údajně připravují Sověti a lidé kolem německého generála von Repplina. Jaroslav přítelovy informace nebere moc vážně, ale když ten je zavražděn, názor změní a s Anežkou se pokoušejí zjistit, o co jde. Rozjíždí se nebezpečná hra, v níž jde o život i pátrajícím manželům. Napínavé, poutavé a v mnohém i poučné čtení.

Štěpán Pudlák – Hejt

Tohle je vtipná, ironická a místy až jedovatá kniha. Jejím hrdinou učinil Štěpán Pudlák mladého novináře, který ztratí motivaci k neustále se opakujícímu psaní o úspěšných lidech. Proč by mezi ně nemohl proniknout sám? A tak se vrhne do světa startupů s přesvědčením, že se bude podílet na práci, která povede k vybudování firmy s obrovskou hodnotou a tudíž i zisky. Jenže ukáže se, že všechno je jinak.

Hejt 70 % autor: Štěpán Pudlák nakladatelství: Moba, 2024 počet stran: 240 prodejní cena: 289 Kč

Setkává se s arogancí, neschopností, podvody kolem půjček – a zjišťuje, že ani on toho zdaleka nedokáže tolik, kolik si přestavoval. A ani s láskou to není jednoduché a avokádové tousty rozhodně nejsou nejlepším jídlem na světě.

Originální román často vyvolává smích, ale v některých okamžicích i mrazení v zádech.

Zlovětří 70 % autor: Richard Bergman nakladatelství: Bondy počet stran – nenašel jsem prodejní cena: 249 Kč

Richard Bergman – Zlovětří

Ria opět nahlédla za oponu času, za kterou se kdysi odehrávalo temné mlžení hrůzy,“ píše Richard Bergman v jedné z osmi povídek, které ve Zlovětří shromáždil. A s tím „temným mlžením hrůzy“ se čtenář setkává i v těch dalších příbězích. Jeden z nich, psychothriller Ďáblovo rogalo, ostatně znají i televizní diváci, neboť jej pro obrazovku natočil Filip Renč.

V těchto povídkách, jak se uvádí na přebalu knihy, neexistují hranice zla, možná neexistují ani v reálném životě. Neboť psychopati se pohybují mezi námi a do stavu děsu se člověk dokáže uvést i svou fantazií, jak dokazuje Bergman. Kdo se rád bojí, tomu jdou stránky knihy vstříc.