RECENZE: Sebevraždy, či vraždy? Kdo může za smrt dívek v nových detektivkách
Nikola Valová – Zasít vítr
Tou českou vyšetřovatelkou je kriminalistka Karolína Suková, kterou Nikola Valová posílá z Prahy na dovolenou do Jeseníků. Jenže zamýšlený odpočinek se zvrtne.
Karolína se zde setkává s dávným známým, policistou Josefem Vahalou (s jehož synem Dominikem se zaplete), kterého i v důchodu trápí vzpomínky na případ, jejž vyšetřoval před šestnácti lety.
|
RECENZE: Místy lehce za hranou, ale přesto Vondruška napsal další poutavé čtení
Šlo o tři oběšené dívky a záhadné zmizení čtvrté. Policie to uzavřela jako sebevraždy, vždyť všechny zanechaly dopisy na rozloučenou. A teď jako by se historie opakovala – opět se najdou těla dvou dívek.
Zasít vítr
autorka: Nikola Valová
nakladatel: MOBA
312 stran
Karolíně se podaří oba případy objasnit. Ukáže se, že Vahalovy pochybnosti byly oprávněné, najde se i spojitost mezi tehdejšími a současnými činy.
Román Nikoly Valové je přitažlivý nejen jako detektivka, ale i z psychologického pohledu, ať už jde o Karolínin vnitřní svět, rozpory mezi otcem a synem Vahalovými nebo nadměrným sebevědomím dalšího policisty Jandy, který si jen nerad připouští, že by někdy mohl udělat chybu.
Linda Castillo – Vlna vzteku
Další příběh Lindy Castillo o policejní náčelnici města Painters Mills v Ohiu Kate Burkholderové má opět co do činění s amiši, konzervativní křesťanskou komunitou. Kdo má na svědomí vraždy dvou mladých amišských přátel Samuela a Aarona, jejichž těla se našla rozsekaná na kusy?
Vlna vzteku
autorka: Linda Castillo
nakladatel: MOBA
320 stran
Kate, její kolegové z týmu i její manžel Tomasetti jsou brutalitou otřeseni a lámou si hlavu, co vedlo pachatele k také krutosti. Lidé z amišské komunity mlčí, stopy nic nenaznačují – až se Kate setká s dívkou, která jí určitou stopu poskytne. A ta vede do prostředí luxusních pánských klubů a mezi jedince, kteří se ničeho neštítí, především ne zneužívání mladých nevinných amišských žen.
|
RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům
Čtenáři, kteří knihy Lindy Castillo znají, sice mohou mít pocit, že některé pasáže o amiších již umějí zpaměti, ale v každém případě jde o působivé a místy značně pochmurné čtení. Vyšetřování zdánlivě beznadějného případu, při němž se v ohrožení života ocitne i Kate, je samozřejmě nakonec úspěšné, ale zůstává trpká příchuť z toho, čeho se také můžou někteří lidé dopouštět.
