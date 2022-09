Od určité chvíle už táta se synem nemůžou být kamarádi, míní malíř Čech

Vaše knihy působí často jako návraty do mládí. Je to i vaše touha?

A víte, že ani ne? Nejdůležitější je prožívat přítomný okamžik. Jedno japonské přísloví praví, že kdo se otáčí, je mrtvý člověk. Dívat se pořád do minulosti a dojímat se nad vzpomínkami z dětství není úplně nejzdravější. Jednak to není možné a jednak to není nejlepší pro psychiku. Stačí si vzít pana Foglara... Nevím, jestli je výhra zůstat do osmdesáti dvanáctiletým klukem. Možná k tomu ale mám taky náběh. (usmívá se)

Dnes je dětem deset a už umějí anglicky a trochu španělsky. Rohlíkem už je neopijete, já byl v jejich letech trumbera.