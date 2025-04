Scarlett Wilková autorka knih: Až uvidíš moře

Do psaní nové knížky se pouštím v momentě, kdy vím, že mám takzvaně nabráno. Není to tak, že bych si vymyslela téma a pak trávila měsíce v archivech zjišťováním podrobností, hledáním pamětníků, ověřováním faktů. Píšu, když jsem si jistá, že vím něco, co by mohlo lidi bavit, a že jsem schopna to snadno napsat. Nechci se při psaní trýznit.