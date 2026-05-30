RECENZE: Ordinace, ale nikoli v růžové zahradě. Dvořákové román působí léčivě
Dvořáková (ročník 1977) vůbec dokáže svými knížkami překvapit. Někdy servíruje příběhy, které sice rozehrávají vážná, pořád trochu tabuizovaná témata, jako třeba psychické násilí nebo sexuální zneužívání dětí v rodině – jenže píše je ploše, narychlo, předvídatelně. Takhle dopadly třeba Vrány, Zahrada, Pláňata.
Jindy ovšem vydá Návrat, kde se srovnává s vlastní, dost brutální zkušeností mladé řeholnice na kraji devadesátek, a všecko, co dřív naznačila, je tady najednou rozpracované a prohloubené do detailu. Psychologický realismus roztočený na nejvyšší a nejpůsobivější obrátky. Člověk ve sporu s bohem. A jasně nejlepší knížka, co Dvořáková napsala. Jak si v tomhle kontextu stojí novinka?
Je to román, co chce být skoro programově veselý, zábavný. Pracuje s komikou, a hlavně tou situační. Místy si pomáhá taky specifickým jazykem, ovlivněným nářečními výrazy a obraty. Jednou připomíná sitkomové psaní Evžena Bočka v hlavní roli s „aristokratkou“, jindy pak Michala Viewegha v lepších časech, třeba v titulech Biomanžel nebo Biomanželka.
To je u Dvořákové docela posun, změna: autorka, ostatně tak jako většina současných českých spisovatelek, psala vždycky spíš o traumatech, bolestech a pádech. O nich je v novince samozřejmě taky řeč, jen tady všecky zúčastněné postavy mají vůli se s tou negací nějak popasovat.
Podívejme se na ně. Výchozím bodem je soukromý lékař na maloměstě. Kolem něj se všecko točí. Má zhruba pětatřicet let, trpí solidní nadváhou, v ordinaci mu dělá sestřičku vlastní matka – a jednoho dne zjistí, že zdánlivý ráj, co si užívá doma, je v reálu peklo.
Ordinace
autor: Petra Dvořáková
nakladatel: Host, Brno 2026
počet stran: 312 stran
Naštěstí má k ruce kamarády. Jenže jeden se propadá do tmy chlastu a druhého svírají klepeta choroby. A pak je tu ještě druhá doktorka v lékařově ordinaci, trochu tajemná hráčka, která se postará v textu o dramatické finále. A nejen proto, že mluví sprostě.
Čili aby bylo jasno: každá figura je navenek nějaká – a uvnitř, pod slupkou, pak docela jiná. To je dobrý základ jak pro vývoj příběhové linky, tak pro generování komických, nejčastěji humorných situací.
Ve výsledku je to nenáročná, oddechová literatura. Řemeslně dobře zvládnutá, v některých bodech závažnější a působivější než výše zmíněné Vrány & spol. Co je ale na téhle próze nejvíc, je ochota zúčastněných něco dělat se svou životní pozicí, nějak se z té nepřízně vymanit, reflektovat ji, překonat. Navíc s humorem. A to se cení. Takže palec nahoru. Tahle ordinace má léčivé účinky!
