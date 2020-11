Život s kočkou není psina, říká kniha, která má pomoci zvířatům v nouzi

Hřebíková se už přes čtyři roky věnuje svému charitativnímu projektu Click and feed, který pomáhá opuštěným zvířatům a těm, jejichž majitelé se nacházejí ve finanční tísni a potřebují se zvířaty pomoct. Nyní se pro ně rozhodla napsat knihu.

Autorka knihy Život s kočkou není psina

Padesát procent z prodeje každého výtisku poputuje na zaplacení vakcín, operací, speciální stravy nebo léků pro zvířata v nouzi. „Inspiraci jsem brala ze svých zkušeností. Od malička jsem vyrůstala mezi zvířaty,“ říká o své knize autorka Hřebíková.

Kniha o 126 stránkách je vhodná pro děti od pěti let a podle autorky si ji užijí všichni majitelé nebo milovníci domácích mazlíčků. Knihu psala asi rok a jde o autorčinu prvotinu. „V knize jsem chtěla lidem ukázat, že co se zpočátku jeví jako velká tragédie, se může během chvíle otočit ve zjištění, že je to to nejlepší, co je potkalo,“ popisuje svoji knihu.

Hřebíková se rozhodla pro vydání knihy svépomocí bez nakladateltsví, aby mohla jít co největší částka peněz přímo zvířatům. Za dobu, co se věnuje projektu Click and feed, se podařilo mezi potřebné rozdat už 270 000 korun. Všechny výdaje a příjmy lze sledovat na jejich transparentním účtu. Hřebínková doufá, že s vydáním knihy pomůže i více zvířatům než doposud.