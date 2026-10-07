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Kolikrát ji bolševici vláčeli po zemi jako mě? kritizoval Klempíř projev spisovatelky

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  14:51
Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...

Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. (6. října 2026) | foto: ČTK

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...
Česká spisovatelka Radka Denemarková přednesla projev na zahajovacím...
Ministr kultury Oto Klempíř s manželkou a německým státním ministrem kultury a...
Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)
24 fotografií
Ministr kultury Oto Klempíř zareagoval na kritický projev spisovatelky Radky Denemarkové během úterního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru pro média uvedl, že přes pískání a kritické výkřiky na svou adresu ze strany publika se dokáže přenést, kritika z úst spisovatelky jej však mrzela.

Česká literatura a spisovatelé mají totiž podle něj od ministerstva absolutní podporu. Denemarková v úterý kritizovala mimo jiné to, že Klempíř v 80. letech spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB). Na středeční Klempířova slova Denemarková reagovat nechtěla.

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu. (6. října 2026)
Česká spisovatelka Radka Denemarková přednesla projev na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu. (6. října 2026)
Ministr kultury Oto Klempíř s manželkou a německým státním ministrem kultury a médií Wolframem Weimerem na slavnostním zahájení Frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko čestným hostem (6. října 2026).
Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. (6. října 2026)
24 fotografií

Klempířův projev na zahajovací ceremonii Frankfurtského knižního veletrhu, jehož je Česko letos čestným hostem, přerušovaly kritické výkřiky, bučení a pískot z publika.

„Pískání ve tmě a anonymní volání, já se přes to přenáším. Ale přece jenom by měli autoři a nakladatelé vědět, že na jejich podporu jsou vynakládány velké částky proto, aby mohli absolvovat nejlepší světové eventy, aby mohli být vidět ve světě,“ řekl ČTK Klempíř.

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Dodal, že čeští spisovatelé a nakladatelé mají od ministerstva „absolutní podporu“. „A z tohoto hlediska mě to mrzelo, protože jsem tam zaslechl tóny, které si tohleto neuvědomovaly,“ řekl ministr.

Klempířův projev na úterní ceremonii přerušily z publika několikrát výkřiky, diváci křičeli „fuj“, „hanba“ a zmiňovali i jeho spolupráci s StB. Po jeho projevu následoval kromě vlažného potlesku i pískot a bučení. Následoval projev spisovatelky Denemarkové, která v úvodu prohlásila, že „ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává“. Vysloužila si za to bouřlivý potlesk diváků. Ve svém projevu kritizovala také to, že v české vládě sedí „dva bývalí spolupracovníci komunistické Státní bezpečnosti“.

Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

Klempíř před lety časopisu Reflex přiznal, že podepsal spolupráci s komunistickou tajnou policií, která ho v letech 1984-1985 evidovala pod krycím jménem Olda. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) byl od roku 1982 agentem komunistické StB premiér Andrej Babiš. Předseda vlády tvrzení ovšem popírá a obrátil se kvůli tomu dříve na slovenskou justici. Slovenské ministerstvo vnitra předloni v říjnu oznámilo, že s Babišem uzavřelo ve věci smír, který následně schválil soud.

„Byl to ekl“

Ke kritice úterního projevu bývalého agenta StB se prostřednictvím Facebooku přidala také spisovatelka Kateřina Tučková (Bílá Voda, Žítkovské bohyně), která prostřednictvím příspěvku na Facebooku dala své kolegyni zapravdu.

„Slyšet ministra kultury promlouvat k mezinárodnímu publiku o exilových autorech, kteří našli útočiště před perzekucí totalitního režimu, kterému sám napomáhal fungovat, bylo mimořádně ekl. Reakce samozřejmě přišla, k tomu se nedalo mlčet. A byla komentářem nejen k jeho minulosti, ale především k aktuální destabilizaci kulturního ekosystému, kterou ve své funkci za necelý rok napáchal,“ napsala Tučková.

Klempíř ve středu Denemarkovou kvůli poznámce o jeho spolupráci s StB kritizoval. „Mě by zajímalo, kolik knih paní Denemarkové bolševici zakázali, kolikrát byla ve vyšetřovací vazbě, kolikrát ji někdo dusil takovým způsobem, že musela spolknout samu sebe a sklonit hlavu a být vláčena jako hadr na zemi, jako jsem byl já. To si myslím se jí nikdy nestalo,“ řekl ČTK.

Odmítl také kritiku, že by ministerstvo v souvislosti s Frankfurtským knižním veletrhem nějakým způsobem něco brzdilo či obstruovalo. „Byli jsme vždycky vstřícní... Literatura a čtenářství má moji maximální podporu,“ dodal.

Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

Tento týden česká vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026–2029, který kritizuje opozice i část kulturní obce. Té vadí zejména způsob přípravy dokumentu, na němž se podle ní nepodílela odborná veřejnost, na rozdíl od kulturní politiky schválené loni předchozí vládou.

Klempířovo ministerstvo k výhradám mimo jiné uvedlo, že například na základě podnětu od Svazu českých knihkupců a nakladatelů v nové kulturní politice posílilo téma čtenářské gramotnosti a roli knihoven, literatury, autorů a nakladatelů.

Ve Frankfurtu se ve středu knižní veletrh po úterním slavnostním zahájení otevřel pro odbornou veřejnost. Od pátku bude přístupný pro širokou veřejnost a potrvá až do neděle. Česko je letos čestným hostem této největší akce svého druhu na světě. Na programu je vystoupení 75 českých spisovatelek a spisovatelů, kteří do neděle při čteních a debatách představí světovému publiku českou literaturu a kulturu.

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