RECENZE: Mrazivé čtení. Spadané zelené listí líčí život mezi dvěma Korejemi

Osudy těch, kteří stejně jako ona směřovali za svobodou a životem bez tyranie a hladu. „Považuji za obrovské štěstí korejského národa, že alespoň na polovině poloostrova existuje svobodná, rozvinutá a na budoucnost orientovaná společnost,“ píše v předmluvě.

I když ta cesta ze severu po překročení některé z pohraničních řek s Čínou do vytoužené Jižní Koreje je plná ústrků a protivenství. Trpká je zejména pro ženy. Neboť čínští staří mládenci ze zapadlých horských provincií si rádi kupovali od obchodníků s lidmi uprchlé Severokorejky a brali si je za manželky (čínské dívky se do těchto oblastí moc nehrnuly – ostatně je známo, že v Číně kvůli dlouholeté politice jednoho dítěte chybějí ženy). A mohou skončit i v nevěstinci.

Útěk od kuplíře nebo násilnického manžela vyžaduje hodně nervů, odvahy a občas i peněz. Ovšem když se podaří, ukazuje se, že uprchlice mají netušený elán a schopnosti – jako třeba paní Čong z povídky Sorry, paní doktorko, z které se na jihu stala úspěšná lékařka. Ale kolika lidem se něco podobného podařilo? Kim Jungjong každý z příběhů pečlivě a skvěle propracovala.

A v podtextu ukazuje, jak složité je pro Severokorejce zapojit se do života jihokorejské společnosti, jak se někdy cítí vykořenění. Detail: severokorejská tchyně nedokáže pochopit, jak se na jihu plýtvá s rýží, neboť má stále v paměti „obtížný pochod“, což bylo režimní synonymum pro hladomor, který vypukl v KLDR v druhé polovině 90. let a při němž hlady zemřelo na půl milionu lidí. Někdy jde čtenáři až mráz po zádech.

Spadané zelené listí 80 % Kim Jungjong, Nakladatelství 65. pole, 2024, 208 stran Překlad Tomáš Horák

Zejména to platí o úvodní a závěrečné povídce. V té první, Host z Pchjongjangu, odehrávající se ještě na severu, nabízejí úřady strhanému rolníkovi návrat k vědecké kariéře. Byl totiž fyzik, který vystudoval v Sovětském svazu, ale kvůli „nevhodnému třídnímu původu“ ho poslali s matkou do odlehlé vesnice (otec zmizel v nějakém lágru). Fyziku po těch desetiletích dřiny dávno zapomněl.

Ale v Americe žije jeho strýc, který by se rád setkal s příbuznými a nabízí za to Severní Koreji velkorysý finanční dar. Jenže copak mu mohou představit ubohého rolníka? V závěrečném Rudém stigmatu se v jednom čínském městě setkávají dvě sestry. Starší přijíždí z Jižní Koreje, kam před lety unikla. Mladší, jež vyrostla v dětském domově, z KLDR – a hodlá tu starší přesvědčit, aby se vrátila do „pravé vlasti“.

Na cestu ji totiž vyslala státní bezpečnost a dívka s vymytým mozkem a oddaná komunismu se snaží, seč může. Spadané zelené listí je smutné, ale strhující čtení. Kdesi se v něm skrývá naděje, že jednou bude země sjednocena. Ale kdy se zacelí rozdíly mezi dvěma kulturami, v něž se Korea proměnila, je otázka. Němci by více než 30 let po sjednocení mohli povídat.