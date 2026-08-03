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Petřeková napsala thriller inspirovaný realitou. Obětí může být kdokoliv, říká

Veronika Pitthardová
  14:00

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Spisovatelka Lenka Petřeková (23. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ve své nejnovější knize Když zavřeš oči se věnuje sexuálnímu násilí páchanému na ženách v bezvědomí. Při psaní thrilleru vycházela Lenka Petřeková z investigativní práce německých novinářek a několik měsíců věnovala rešerším. „Pořád jsem si kladla otázku, jestli to podávám správně a dostatečně citlivě,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jste poměrně plodná autorka. Co rok, to nová kniha. Jak to stíháte?
Podnikám z domova a svůj čas si můžu organizovat sama, což představuje výhodu oproti řadě jiných českých autorů. Každý den se od osmi ráno přibližně do půl druhé věnuji jen psaní nebo přípravám. Když jsem ve skluzu, pokračuji ještě večer. Díky tomu už dokončuju rukopis další knížky, která ze mě vyšla úplně intuitivně bez jakéhokoliv plánu.

To u vás není běžné?
Rozhodně ne. Dokonce je to i jiný žánr, než obvykle. Potřebovala jsem zkrátka napsat něco příjemnějšího.

V nakladatelství měli pocit, že příběh působí až příliš neuvěřitelně. Potřebovali jsme čtenářům ukázat, že to není moje fantazie, ale že se podobné věci opravdu dějí.

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