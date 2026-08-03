Jste poměrně plodná autorka. Co rok, to nová kniha. Jak to stíháte?
Podnikám z domova a svůj čas si můžu organizovat sama, což představuje výhodu oproti řadě jiných českých autorů. Každý den se od osmi ráno přibližně do půl druhé věnuji jen psaní nebo přípravám. Když jsem ve skluzu, pokračuji ještě večer. Díky tomu už dokončuju rukopis další knížky, která ze mě vyšla úplně intuitivně bez jakéhokoliv plánu.
To u vás není běžné?
Rozhodně ne. Dokonce je to i jiný žánr, než obvykle. Potřebovala jsem zkrátka napsat něco příjemnějšího.
V nakladatelství měli pocit, že příběh působí až příliš neuvěřitelně. Potřebovali jsme čtenářům ukázat, že to není moje fantazie, ale že se podobné věci opravdu dějí.