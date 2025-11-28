RECENZE: A na Estonsko padne temná noc. Co by se mohlo stát, když Rusko vyhraje
Carlo Masala – Když vyhraje Rusko – možný scénář
Je 27. března 2028. Ruské jednotky obsadily estonské město Narvu a ostrov Hiiumaa v Baltském moři. Důvod? Ochrana ruskojazyčné menšiny, utlačované estonskou vládou. Alespoň tak to líčí německý profesor politologie Carlo Masala ve své knize, jež nese podtitul „možný scénář“. Válka na Ukrajině skončila ukrajinskou kapitulací a země přišla o pětinu svého území. Prezident Putin poté odstoupil a od jeho mladšího následovníka si mnozí na Západě slibují, že by to mohl být nový Gorbačov.
Jenže ruská megalomanie a touha po velmocenském postavení je příliš silná. Mimoděk se v hlavě vynoří pasáž z pozoruhodné knihy Anne Appelbaumové Mezi Východem a Západem, v níž autorka vzpomíná na setkání s jedním Rusem, který ji přesvědčoval, že Západ za rozvoje své civilizace vděčí Rusku – i univerzitu v Oxfordu podle něj založil ruský kníže.
Když vyhraje Rusko – možný scénář
Carlo Masala
Prostor, 2025, překlad Martin Pokorný, 136 stran
Ale zpět k Masalovu scénáři. Obsazením Narvy si Rusové testují sílu NATO a jeho ochotu střetnout se s nimi. Estonsko žádá o uplatnění článku 5, podle něhož je napadení jednoho členského státu útokem na všechny. Jenže rozpory mezi prezidentem Trumpem a řadou evropských státníků i všeobecný strach z eventuálního jaderného konfliktu zvítězí nad principy. NATO ustupuje – a to může být jeho konec.
„Už jsme si zvykli na to, že všechno končí happy endem. Jenže co když ne?“ varuje Masala. Evropa je slabá, její obrana bez Američanů nedostatečná a zejména státy na jižním křídle aliance – ale nejen ony – nechápou, proč by jejich občané měli umírat kvůli jednomu estonskému městu. A kdesi v dáli se spokojeně usmívá čínský prezident Si – „moc USA je zlomena a čínská dominance nad světem je nadosah“.
Je to hodně pochmurná představa…
|
Píšu o krutých událostech, aby se už neopakovaly, říká spisovatelka Prášková
Markéta Prášková – Synové noci
Tragédii ruských dějin – ale nejen jich – rozebírá ve svém obsáhlém románu Markéta Prášková. Jeho hrdiny jsou dva bratři, Boris a Nikolaj, které rozdělí bolševické vítězství za říjnové revoluce. Zatímco Boris podlehne opojení z myšlenek o novém, dokonalejším komunistickém světě, Nikolaj se rozhodne pro emigraci a spolu s dalšími tisícovkami Rusů skončí v masarykovském Československu, které ruským uprchlíkům poskytlo možnosti nové existence.
Synové noci
Markéta Prášková
MOBA, 2025, 432 stran
Boris, pracující pro NKDV, má za sebou děsivé zážitky například z ukrajinského hladomoru počátkem 30. let a ruce od krve, ale jeho víru v komunismus to nezviklá. Nikolaj si v Praze vybuduje poměrně úspěšný život. Jenže po válce - mimochodem, jejímu líčení se Prášková vyhnula – jej jako mnoho dalších ruských emigrantů odvlečou z Československa ruští agenti do sibiřského gulagu. Krutost dvacátého století se zdá nekonečná.
Inspiraci pro titul knihy byla zřejmě Práškové předpověď ruského patriarchy Tichona z roku 1925, kterou cituje v doslovu, o dlouhé a temné noci, jež padne na Rusko. Autorka upozorňuje, že tato noc se nezastavila na jeho hranicích. A stejně jako Masalův titul je její kniha vedle poutavého čtení i varováním. Neboť dějiny by se mohly opakovat.
Tipy z televizního programu
Recenze: Franta mimozemšťan 10 %, Grinch 60 %, Padesátka 50 %, Alita: Bojový anděl 60 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Cizinec ve vlaku 50 %, Interstellar 65 %, Transformers: Poslední rytíř 50 %, Na plech 40 %, Nevinnost 60 %, Ranhojič 60 %, Le Mans ’66 70 %, Centrální inteligence 40 %, Tenkrát v Hollywoodu 75 %, Sázka na nejistotu 70 %, Ratolesti 50 %, Gran Turismo 55 %, Revival 75 %, Osada 50 %, Pád Bílého domu 50 %, The Apprentice: Příběh Trumpa 60 %
Klíčová slova: Všechnopárty, Polabí, Zrádci, Advent a Vánoce
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...
KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?
Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...
OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...
GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje
Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...
RECENZE: A na Estonsko padne temná noc. Co by se mohlo stát, když Rusko vyhraje
Na knižním trhu se objevily dvě knihy, které se zabývají Ruskem, jeho politikou, dějinnou tragédií a „temnou nocí“, jež na tuto zemi padne. Není třeba dodávat, že nejde o nijak veselé či povzbudivé...
Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů
Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...
Jsme opravdu národ ateistů? Divadelní Farářův konec je cynické evangelium
Národní divadlo ve čtvrtek uvede ve své historické budově premiéru činoherní adaptace filmové novely Josefa Škvoreckého a Evalda Schorma Farářův konec z roku 1968. Režisér inscenace Jan Mikulášek...
RECENZE: Je skvělé, že Frankensteinovo monstrum mluví. Pokud tedy nemluví tolik
Znovu rozmluvit ono slavné monstrum se na naší první scéně rozhodli tvůrci novinky Frankenstein v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Ninou Jacques. Bohužel umělý člověk v podání Petra...
Petronel s Uriášem vyrazili na Ukrajinu. Paramedikům dovezli sanitky
Herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák vyrazili s humanitární pomocí na Ukrajinu. Sanitky a zdravotnický materiál, které se podařilo shromáždit díky sbírce projektu Paměť národa, vezli osobně a předali...
Napětí mezi McCartneym a Harrisonem. Jinak nový díl Antologie Beatles nezaujme
Příběh Beatles jakožto bez debat nejslavnější a jedné z nejvlivnějších kapel všech dob je stále živý, posluchačsky i divácky atraktivní. Uchopí-li se za správný konec. Ovšem nová epizoda znovu...
Nadělte pod stromeček dárky plné zážitků z Ticketportalu
Pokud hledáte inspiraci na vánoční dárek, řešením může být nabídka Ticketportalu. Na stránce nejlepsidarek.ticketportal.cz pro Vás vytipoval ty nejlepší dárky, které můžete svým blízkým nadělit. Z...
RECENZE: Konkurenti u pohovorů? Není jiná možnost než je zabít
Komorná, Podezřelá, Žízeň, Oldboy. Co thriller, to sbírka cen. Teď však jihokorejský režisér přidal k dusivému napětí a obrazové bravuře ještě černočerný humor, který novince kin Není jiná možnost...
Seriál Stranger Things skolil Netflix. Tisíce uživatelů hlásily výpadek
Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer (v noci na čtvrtek) hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod...
PRVNÍ DOJMY: Pátá řada Stranger Things začíná rázně, až se srdce fanouška rozbuší
Závěrečná řada seriálového hitu Stranger Things je konečně zde. První čtyři epizody páté série jsou už k vidění na streamovací službě Netflix, na další tři části si počkáme do 26. prosince a velké...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
Zemřel Zbyněk Srba. Divadelnímu režisérovi a pedagogovi bylo 64 let
Zemřel divadelní režisér a bývalý děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Zbyněk Srba. V minulosti působil jako režisér v Národním divadle Brno nebo v Městském divadle v...
Jak byste se cítili vy? Amy Redfordová kritizuje AI videa o jejím mrtvém otci
Dcera zesnulého amerického režiséra Roberta Redforda se na sítích vymezila proti tvorbě AI videí, která se věnují pohřbu jejího otce. Fanouškům poděkovala za podporu a kondolence, zároveň ale...