Jaroslav Foglar nevymyslel jen KPZetku, ale nejspíš i první žákovskou knížku

Román Když Duben přichází má ve Foglarově díle trochu výjimečné postavení. Je to kniha, kde nenajde žádné čtenářské kluby, skautské oddíly, letní tábory, Rychlé šípy... Kniha vychází v roce 1944, v době nacistické okupace, kdy všechny svobodomyslné a skautské bylo zakázané.
Jaroslav Foglar - Když duben přichází

Duben se pomalu chýlí ke konci a do trafik právě míří devátý svazek foglarovské edice – Když Duben přichází. Poprvé se v něm objevuje něco, co mohlo posloužit jako předloha pro žákovskou knížku, o pár let později zavedenou ve školství.

Román vypráví o zanedbané a rozvrácené chlapecké školní třídě, kterou se pokusí napravit a stmelit několik čestných žáků ve spolupráci s novým mladým třídním učitelem. Mezi Foglarovými romány tento vyniká psychologickou hloubkou, s níž vykresluje různé chlapecké charaktery a vývoj jejich vzájemných vztahů.

Jeden školní rok. Rozvrácený kolektiv. Šikana. Vyhořelý učitel.

Když Duben přichází od Jaroslava Foglara je hodně silný příběh.
O třídě, která se rozpadá a o pokusu ji znovu stmelit.

Ideální pro děti, ale i rodiče a prarodiče, kteří si chtějí připomenout, jak důležité je stát při sobě.

⭐ Hodnocení 85 % na Databázi knih
Příběh se odehrává během posledního ročníku základní školní docházky v 37 členné chlapecké třídě zvané „Bedna“. Třída je rozdělena na několik „partiček“ – jedničkáře, sportovce, sprosťáky... Mezi nimi proplouvají ti, kteří marně hledají své místo v třídním kolektivu. To je případ hlavního hrdiny Lubora, nebo jediného jeho kamaráda, všemi opovrhovaného a odstrkovaného, plesnivinou sklepního bytu páchnoucího Vojtu Řezinu.

Vynálezce žákovské? Je to možné

Že byl Jaroslav Foglar autorem a popularizátorem různých pedagogických vynálezů, je veřejně známo. Ale málo se ví o jednom z nich, který Jestřáb zmínil jen v dosud málo známém životopisu: „Ve své knize Když Duben přichází – vydané roku 1944 – jsem jako první razil myšlenku žákovské knížky, o které se tedy právem domnívám, že je mým vynálezem,“ zapsal si do deníku.

KVÍZ: Co víte o románu Když Duben přichází?

Podle znalce Foglarova díla Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara byla žákovská knížka, postrach mnoha generací studentů, opravdu do škol zavedena až sedm let po vydání románu Když Duben přichází. Do škol jí zavedl v roce 1951 tehdejší ministr školství, kontroverzní komunistický politik Zdeněk Nejedlý.

Foglar v knize přenesl mnohé z prostředí skautských oddílů či klubů do školní třídy. Ať už šlo o psaní kroniky, atletické závody, motivační kartičky, nebo také deníky. Ve školní podobě šlo o předtištěné zápisníky, kam si hoši sami zapisovali své obdoby modrého života, výsledky různých závodů, ale i školní známky a případné poznámky z třídnice. „Tím zásadním rozdílem oproti pozdějším žákovským knížkám bylo, že šlo o osobní motivační zápisník dítěte, nikoli o nástroj učitele. Ale kdo ví, jestli úředník ministerstva školství někdy román četl, či ne,“ vysvětluje Šantora.

Nyní si román mohou přečíst čtenáři ve zbrusu novém vydání po dlouhých 19 letech, opět s ilustracemi Marko Čermáka. Kniha bude v prodeji na novinových stáncích do 17. května. Pak jí vystřídá desátý román edice, Strach nad Bobří řekou.

Jaroslav Foglar nevymyslel jen KPZetku, ale nejspíš i první žákovskou knížku

Jaroslav Foglar - Když duben přichází

Román Když Duben přichází má ve Foglarově díle trochu výjimečné postavení. Je to kniha, kde nenajde žádné čtenářské kluby, skautské oddíly, letní tábory, Rychlé šípy... Kniha vychází v roce 1944, v...

30. dubna 2026  11:58

