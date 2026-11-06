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To bylo tak: ve stepi kousek od města se přemnožily myši. A ty se zčásti nastěhovaly do německých tanků divize, která se v bitvě měla stát údernou pěstí wehrmachtu. (Tedy německých – byly původně české, nacisté je zabavili po okupaci Čech a Moravy.) Myškám zachutnaly kabely, a když se měla divize zapojit do bojů, značná část tanků se nehnula nebo jezdila zmateně.
A pokud jde o ten zdánlivě nesmyslný titul Vodičkovy knihy, i ten má jednoduché vysvětlení. Odkazuje na kapitolu o německých zajateckých táborech s příslušníky Afrikakorpsu ve Spojených státech, kde vojáci internovaní po prohře v severní Africe hajlovali, zpívali Die Fahne hoch a těšili se, jak po Hitlerově vítězství v Evropě ovládnou Ameriku. Bylo jich tam na 350 tisíc. No, nedočkali se.
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Některé z těch příběhů jsou tragické, třeba o smrti Joea Kennedyho, staršího bratra pozdějšího amerického prezidenta, nebo o maďarském vojínovi, jenž po válce strávil desítky let v ruské psychiatrické léčebně.
Když Afrikakorps vládl v Americe
autor: Milan Vodička
nakladatel: Práh
počet stran: 264
Jiné jen smutné, jako vyprávění o desítkách tisíců psů a koček, které Angličané nechali po vypuknutí války utratit - z lásky, aby je ušetřili případného utrpení po bombardování. A opomenout nelze klamnou britskou operaci s mrkví, jejíž hojná konzumace zlepšila oči pilotů stíhaček. Jíme mrkev dodnes, abychom měli stejně dobrý zrak jako ti piloti.
Dát dohromady tuhle knihu musela být mravenčí práce. Zkušený publicista Vodička si s ní poradil výtečně. Vyšťoural kdejaký detail, kapitoly napsal poutavým reportážním stylem a nevyhýbá se ani ironii a humoru, místy lehce černému.
Ukazuje jinou válku, než jsme dosud znali. Válku, v níž hrály roli triky, vtip a občas lidská genialita. Sladká tečka o lodích, které americkým námořníkům ve válečném Pacifiku rozvážejí zmrzlinu, knihu uzavírá. Je tečkou za poučným a fascinujícím čtením.
Tipy z televizního programu
Recenze: Madagaskar 2: Útěk do Afriky 70 %, Onemanshow: The Movie 35 %, Cesta bojovníka 50 %, Na horách 50 %, Chlap na střídačku 0 %, Batman 85 %, Všichni svatí mafie 50 %, 22 Jump Street 40 %, Pán prstenů: Společenstvo prstenu 80 %, Transformers 70 %, Austrálie 70 %, Trainspotting 80 %, Rychle a zběsile 10 55 %, Světová válka Z 60 %, Život 55 %, Kursk 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Stvůry 55 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Matrix Reloaded 60 %
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