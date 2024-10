Lednická vyvrátila mýty o „černém“ regionu, Pavel ji ocenil medailí Za zásluhy

Prezident Petr Pavel vyznamenal jednu z nejúspěšnějších českých spisovatelek Karin Lednickou medailí Za zásluhy 1. stupně. Zdůvodnil to tím, že se spisovatelka ve svých dílech věnuje „navrácení identity hornickému Karvinsku“. Její třídílná románová trilogie Šikmý kostel vypráví o osudech lidí od konce 19. století do 60. let 20. století v regionu poznamenaném těžbou uhlí.