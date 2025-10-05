Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a použil pro svou kampaň její jméno a tvorbu. Lednická mu vyčetla, že pro toto místo jako politik nic neudělal.
Lubomír Zaorálek (SOCDEM). (26. června 2025)

Karin Lednická
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v zaniklé části staré Karviné
„Jsem navštívil Havířov, Petřvald, Orlovou a teď jsme tady u šikmého kostela. No to místo se stalo slavným díky trilogii Karin Lednické,“ říká Zaorálek ve videu, v němž oceňuje, že autorka podala „svědectví těch časů“ a ukázala „nepředstavitelně tvrdý a krutý život“ lidí na Karvinsku.

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Karin Lednická však jeho gesto nenechala bez reakce. Na sociálních sítích se ohradila, že politik použil její jméno a dílo ve svém videu bez svolení. „Soudruhu Zaorálku, na tohle vaše předvolební video mě lidi upozornili už před pár týdny. Říkali, ať vás zažaluju, nebo ať se aspoň veřejně distancuju. Že mě trapně zneužíváte,“ napsala na Facebook.

Spisovatelka původně na Zaorálkův příspěvek nechtěla upozorňovat, aby mu nedělala před volbami další reklamu. „Když už je teď ale jasné, že ani natočení tohohle trapného výstupu NESTAČILO, můžu ho sem nasdílet pro obecné obveselení,“ vysvětlila autorka trilogie Šikmý kostel, proč reaguje až nyní. „A coby důkaz, jak hluboko může klesnout někdejší intelektuál,“ dodala.

Lednická vyvrátila mýty o „černém“ regionu, Pavel ji ocenil medailí Za zásluhy

Zároveň připomněla, že Zaorálek podle ní během svého působení v politice pro Karvinsko nic neudělal. „Naposledy jsme se viděli před pěti roky. Jako tehdejšího ministra kultury jsem vás zavedla k zdevastovanému torzu pomníku největšího důlního neštěstí z roku 1894 a prosila vás o podporu mých snah o renovaci. Vy jste řekl: ‚Hmhm, to je ale ve strašném stavu,‘ a zavrtěl jste hlavou, jako že nevěříte vlastním očím. A to bylo všechno, co jste udělal,“ napsala Lednická. Pomník obětem tedy nakonec zrekonstruovala sama, jak uvedla dále.

RECENZE: Trpký osud jednoho města. Třetí Šikmý kostel je opět fascinující

„Stará Karviná byla srovnána se zemí za vlády komunistů, tedy vašeho nynějšího (ne)koaličního partnera. Už si mě laskavě nikdy neberte do huby. Protože my dva spolu nemáme společného lautr nic,“ dodala ještě na závěr svého příspěvku.

Spisovatelka Karin Lednická se ve své oceňované trilogii Šikmý kostel věnuje osudům zaniklé Karviné a zachování historické paměti regionu. Lubomír Zaorálek, který stojí na videu před zmiňovaným šikmým kostelem, je místopředsedou SOCDEM. V letošních volbách kandidoval na druhém místě hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji. Hnutí získalo ve volbách pouhých 4,3 procenta a do Poslanecké sněmovny se tak nedostalo.

5. října 2025  21:59

RECENZE: Ať vám děda poví o válce, radí Američani dobrovolně bojující na Ukrajině

75 % Premium

Není namístě se ošívat, že dost už bylo v kinech válečné současnosti. Premiérový celovečerní dokument Ukrajinské léto, který sleduje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Kyjeva, totiž přináší...

4. října 2025

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...

4. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:53

