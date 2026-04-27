Kunderovo dílo už bude brzy kompletně v češtině. Kareninová finalizuje Pomalost

  14:29
Překladatelka Anna Kareninová na rezidenčním pobytu ve Francii dokončí překlady posledních knih Louise Ferdinanda Célina a Milana Kundery. Završí tím překlady všech čtyř francouzských románů Kundery, v nakladatelství Atlantis tak bude k dispozici celé jeho románové dílo.
Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.

foto: Anna Kristová, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.
Zemřel Milan Kundera, český spisovatel světového rozměru. Bylo mu 94 let.
Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.
Pracovní pobyt Kareninové na francouzském pobřeží Atlantského oceánu je součástí programu Villa Bohema - Literární rezidence Brno/La Rochelle, který v roce 2024 zahájila Knihovna Milana Kundery.

Poslední romány Célina a Kundery Kareninové v překladu scházely. „Až dokončím překlad Celinova díla Mort á crédit, v mé verzi Smrt na dluh, budu jediný překladatel, který přeložil všech devět jeho románů do svého jazyka. Dále v La Rochelle knihou Pomalost završím překlady všech čtyř francouzských románů Milana Kundery. V nakladatelství Atlantis tak bude k dispozici celé jeho románové dílo,“ uvedla.

Vedle práce by se Kareninová ráda vydala na místa, kde Céline a Kundera pracovali na některých svých dílech. „Oba měli moc rádi Atlantik a u moře také psali. Když můžu a překládám významného autora, podívám se na místo, kde psal. Dává mi to možnost slyšet hudbu toho místa. Protože melodie prostředí je nějakým způsobem při psaní spojena s melodií slovesnou,“ řekla ČTK.

Kareninová je výhradní překladatelkou Kunderových francouzsky psaných knih. S autorem se ale nikdy osobně nesetkala. Když ji slavný spisovatel, známý výrokem „jestli má někdo přeložit Kunderu do češtiny, tak to musí být Kundera“, prostřednictvím nakladatelství požádal o překlad, podle svých slov se zděsila.

„Dala jsem si podmínku, že přeložím kousek prvního románu a pošlu mu to. A kdyby moc trpěl, dál nepůjdeme. V překladech jsem vycházela z jeho češtiny a on nikdy neměl výhrady,“ vzpomínala.

Nikdy jsme se neviděli, jen si volali, říká o Kunderovi jeho překladatelka Kareninová

Kareninová bude na rezidenčním pobytu od 29. dubna do 3. června, „Budu tam mít obrovský klid, nebudu vázána žádnými pracovními nebo domácími povinnostmi a nikoho tam neznám, což je dobré, protože se budu zcela soustředěně věnovat jenom práci. Navíc v místech, kde pracovali i mnou překládaní autoři,“ podotkla Kareninová.

Kareninová publikuje literární a filmové recenze, úvahy, eseje, doslovy a medailony autorů. Jejím stěžejním autorem je kromě Célina také americký básník Ezra Pound a jeho monumentální epos Cantos. Je autorkou rozhlasových literárních pořadů, literárních pásem a rozhlasových adaptací literárních děl. S televizí spolupracuje na přípravě literárních, hudebně-literárních a hudebně-dramatických pořadů. Tvoří překlady filmových scénářů, dialogů a titulků z francouzštiny, italštiny a angličtiny. Je držitelkou českých i francouzských literárních ocenění včetně ceny Magnesia Litera 2003 za překlad Célinovy knihy Klaun’s band a Státní ceny za překladatelské dílo. V roce 2021 jí Francie udělila titul rytíř Řádu umění a literatury.

Prvním účastníkem rezidenčního programu brněnské Knihovny Milana Kundery v La Rochelle byl v roce 2024 překladatel Tomáš Havel. Naopak na Moravu zamířila česko-francouzská výtvarnice a spisovatelka Lenka Horňáková-Civade. O rok později se programu ve Francii zúčastnila Alžběta Stančáková, česká básnířka, spisovatelka, publicistka a literární vědkyně. Na brněnskou rezidenci na podzim 2025 dorazila francouzská spisovatelka a ilustrátorka Pauline Ferrandová.

Kunderovo dílo už bude brzy kompletně v češtině. Kareninová finalizuje Pomalost

