Karel Šíp napsal další knihu. Tentokrát je Krotitelem splašených myšlenek

„Když se myšlenky rozeběhnou nějakým směrem, tak ten směr většinou nedrží a pořád někam odbočují. Mé myšlenky jsou milovnice odboček. Vesměs bývají ty odbočky zároveň slepé uličky. Ale z těch už umím vycouvat a vrátit se na hlavní cestu. Anebo vycouvat a vjet do jiné slepé uličky. Vlastně nikdy tím pádem nevím, kam vůbec dojedu. A tak mi souhrnem vzniká pod prsty, běhajícími po klávesnici počítače, všehochuť,“ vysvětluje Karel Šíp.

A o jakých tématech tentokrát moderátor a textař píše? Podle nakladatelství XYZ odhaluje, jak píše písňové texty a „nechybí ani různé konspirační teorie, problematika nadužívání vulgarismů či poslední dobou často probírané téma třetího pohlaví“. A například jedna z kapitol nese název Choroby a jejich jména.

Nakladatelství zveřejnilo její začátek: „Bylo mi nějak mezi padesáti a šedesáti, nevím přesně. Ale vím, že už dostatečně ošlehán životem. S pocitem, že už mě těžko může něco překvapit. Ale stalo se. Na dovolené v Řecku s dítětem tehdy asi dvouletým, které jevilo nějaké zdravotní obtíže, bylo třeba vyhledat lékaře. Shodou okolností v jedné pizzerii na pláži pracovala Slovenka s malými dětmi, a ta se nabídla, že nás vezme do nedalekého městečka ke svému dětskému lékaři. Poděkovali jsme a jeli. Kluk měl horečky. Řecký obvoďák provedl základní ohledání dítěte, teploměrem a naslouchátkem, které doktoři nosí neustále u krku a kterým poslouchají srdíčko a plíčky.“

Letos v létě vyšlo Šípovi ještě rozšířené vydání autobiografie Bavič.

Karel Šíp vystudoval Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a do roku 1973 byl zaměstnán v České televizi jako produkční. V kapele Faraon hrál na baskytaru a do televizního světa výrazněji vstoupil pořadem Hitšaráda, který úspěšně moderoval v letech osm let s Jaroslavem Uhlířem.

Celkem Šíp napsal asi pět set písňových textů. Mimo jiné pro Karla Gotta, Václava Neckáře, Hanu Zagorovou nebo Petra Nováka. Oblíbenou talk show Všechnopárty moderuje od listopadu 2005.