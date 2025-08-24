Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Autor: ,
  10:38
Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v 50. letech nejvíce překládaným českým autorem vůbec.
Karel Čapek

Karel Čapek | foto: archiv 2 media

Znovuodhalení sochy Julia Fučíka ve Vsetíně (listopad 2023)
Výstava výtisku Anglické listy Karla Čapka s podpisy československých vojáků...
Výstava výtisku Anglické listy Karla Čapka s podpisy československých vojáků...
Znovuodhalení sochy Julia Fučíka ve Vsetíně (listopad 2023)
21 fotografií

Nejvíce překládanou českou autorkou je pak Božena Němcová. Vyplývá to z publikace Ondřeje Vimra Atlas české světové literatury (1817–2019), kterou nedávno vydalo nakladatelství Academia.

Jak se překlady českých knih šíří po světě sleduje metoda, kterou vyvinul Vimrův tým z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Je založená na sběru velkých dat.

„Příprava dat zabrala skoro tři roky. Ta dále zpracováváme a obohacujeme o další data, abychom získali co nejvěrnější obraz toho, co vlastně z české literatury nebo z jakékoliv jiné literatury ve světě vycházelo,“ uvedl před časem v rozhovoru pro Český rozhlas Vimr.

Mezi globální autory podle něj v současné době patří například Milan Kundera, Jaroslav Hašek, Karel Čapek či Bohumil Hrabal. „To jsou ti globální, kteří jsou známí i v Japonsku, v Americe. Ale pak je tady celá řada autorů, kteří jsou známi spíše ve střední Evropě. To bude Pavel Kohout nebo Michal Viewegh,“ podotkl autor publikace.

Fučík ve Vsetíně znovu stojí. Místní komunisté vyhráli boj za vztyčení sochy

Spisovatelky se s výjimkou Němcové objevují až ve druhé desítce tabulky. Druhou nejčastěji překládanou českou autorkou do cizích jazyků byla do roku 2019 Marie Majerová, z dosud žijících pak autorka knih pro děti Iva Procházková. K dalším spisovatelkám úspěšným nyní v zahraničí patří například Petra Hůlová, Ivona Březinová, Kateřina Tučková nebo Radka Denemarková.

„Zatímco v dřívějším období bývaly výrazně překládané autorky výjimkou, která potvrzovala pravidlo, napříště byla překladově zastoupena díla žen stále výrazněji a v posledních třech dekádách - přibližně od roku 1995 - pravidelně počtem převyšují překlady děl mužů,“ konstatoval ve své publikaci Vimr.

Překlady české literatury z 19. století jsou podle Vimra spíše uzavřenou kapitolou, i když se objevují nové překlady Babičky Boženy Němcové nebo Malostranských povídek Jana Nerudy. „Do překladů zasahuje i politika. Zatímco například Václav Havel je populární na Tchaj-wanu, tak je prakticky neznámý nebo vůbec nepřekládaný na pevninské Číně,“ dodal Vimr.

Ondřej Vimr absolvoval nordistiku a překladatelství na Filozofické fakultě UK. Překládá z norštiny a angličtiny a působí jako externí vyučující v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá historií překladů skandinávské literatury do češtiny.

Pořadí autorů podle počtu jazyků, do nichž bylo jejich dílo přeloženo:

PořadíJménoDataPočet jazyků
1.Karel Čapek1890 - 193958
2.Julius Fučík1903 - 194355
3.Jaroslav Hašek1883 - 192352
4.Milan Kundera1929 - 202352
5.Václav Havel1936 - 201141
6.Bohumil Hrabal1914 - 199741
7.Božena Němcová1820 - 186234
8.Patrik Ouředníknar. 195733

Zdroj: Atlas české světové literatury (1817–2019)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

vydáno 24. srpna 2025

RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským Oscarem

80 % Premium

Mezi sedm finalistů studentského Oscara se ve své kategorii probojoval Vlček, jímavý animovaný film posluchače FAMU Philippa Kastnera, jenž čistou kresbou beze slov vypráví o pošetilé touze po...

23. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Alice Nellis si zkouší krimi. Volá do akce Mladou krev

Herce Simonu Lewandovskou, Julii Issu, Samuela Tomana a Adama Ernesta svedl dohromady seriál Mladá krev, který startuje na streamovací službě prima+ týden před vstupem na obrazovku Primy.

23. srpna 2025  9:30

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

vydáno 23. srpna 2025

RECENZE: Nikdo 2 rozmlátí zábavní park a rozzuří mumifikovanou Sharon Stone

50 % Premium

Čtyři roky poté, co za sebou Bob Odenkirk ve filmu Nikdo zanechal zkázu, vyrábí další trosky v projektu Nikdo 2. Po jeho boku stojí rodina, proti němu krapet mumifikovaná Sharon Stone.

22. srpna 2025

Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna

Trojnásobný držitel Oscara a jeden z největších herců své generace Daniel Day-Lewis sice před časem prohlásil, že se před kamerou už neobjeví, ale definitivně se od své profese neodstřihl. Zahrál si...

22. srpna 2025  12:31

Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku

Oblíbený americký seriál Temný případ (v originále True Detective) připravuje už pátou řadu. Novou hvězdou seriálu se má stát herec Nicolas Cage, pro něhož to bude teprve druhá hlavní role v...

22. srpna 2025  11:04

RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent

70 % Premium

Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...

22. srpna 2025

Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...

21. srpna 2025  15:30

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa

Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex...

21. srpna 2025  14:25

RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií

Už 22. ročník pražského novocirkusového festivalu Letní Letná je v plném proudu. Co ze zahraničních produkcí letos rozhodně stojí za vidění? Festival nadchne třeba svižnou kanadskou arénou či hravou...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.