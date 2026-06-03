Jussi Adler-Olsen vás oslovil jako své nástupkyně pro sérii Oddělení Q. Jak k tomu došlo?
Line: Jussi napsal deset knih série Oddělení Q. Měla celosvětový úspěch a tak Jussi hodně cestoval a byl neustále pracovně vytížený. Zároveň už mu bylo přes sedmdesát a začal přemýšlet o tom, že by chtěl trochu zpomalit a trávit víc času s rodinou a vnoučaty. Hledal tedy někoho, kdo by mohl v sérii pokračovat ve spolupráci s ním. Je to asi pět let dozadu.
To jste byly ještě celkem neznámé spisovatelky.
Stine: Ano, Jussiho jsme tehdy potkaly na knižním veletrhu. „Tak co plánujete dělat několik příštích let,“ zeptal se. Pamatuju si, že jsem na něj jen koukala a vůbec nechápala, kam tím míří. Myslela jsem si, že nás třeba chce pozvat na večeři nebo něco podobného.
Do série jsme přivedly novou ženskou postavu, která je čistě z našeho pera. S Jussim jsme se totiž shodli, že je potřeba do Oddělení Q přinést i něco nového.