Otec se s hrůzami lágru vyrovnal, babičku změnily, říká litevská spisovatelka

Její kniha Sibiřské haiku právem sbírá ceny po celém světě. Je to sice kniha primárně určená dětem, ale dojme i dospělého čtenáře. Litevská spisovatelka JURGA VILE (46) v komiksové formě odvyprávěla silný příběh svého tatínka, jehož jako dítě sovětský režim odvlekl i s jeho maminkou a sestrou do sibiřského lágru. Vyhnanství popisuje očima malého chlapce, který tamní život bere především jako velké dobrodružství. Nepopisuje jen útrapy a bolest, ale také radost a okamžiky štěstí. A přináší naději, že se i v nelidských podmínkách dá vytvořit domov a najít dobří lidé a láska. Co si o knize myslí její otec, jemuž ji věnovala? Co ho dojalo a co rozlítilo? A jaký vztah má autorka k současnému Rusku a Rusům? | foto: Michal Růžička, MAFRA