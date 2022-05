Další román zasadím do Prahy, slibuje čtenářkami milovaná Julie Caplin

S Julií Caplin, občanským jménem Julií Wake se setkáváme na britské ambasádě v Praze. Upřímně, běžná praxe to úplně není. Stačí se však podívat na bohaté čtenářské diskuze o jejích knihách i přední místa, která obsazuje v žebříčcích prodejnosti, aby člověk pochopil, že jestli někdo reprezentuje svou domovinu příkladně, je to právě tato autorka. Navíc se její agentka přátelí s britským velvyslancem v Praze Nickem Archerem a jeho ženou.

To je pro vás jako pro autorku čest.

Je. Navíc jsem před chvílí zjistila, že jsem pracovala s Nickovou sestrou osm let a vůbec jsem nevěděla, že jsou sourozenci.

Svět je malý.

Je to tak. Aby si člověk dával neustále pozor, co vypustí z pusy!

Co podle vás ženám tak imponuje na vašich příbězích?

V angličtině se jim říká romantické úniky. Jsou to vlastně takové zlomové momenty, odtržení od každodenní reality. Po tom jsme někdy asi zatoužili všichni. Do každodenních rutin, stereotypů a povinností se občas zamotáme tak moc, že úplně zapomeneme, co všechno nám svět může nabídnout. Proto se mé hrdinky vydávají na nová místa, která vůbec neznají. Aby si znovu připomněly.

Vy sama jste se někdy v takové situaci octla?

Ano! Se svým manželem jsem se seznámila celkem brzy. Na univerzitě. Dlouho jsme spolu žili jen tak a pak okolo třicítky jsem se chtěla usadit, jenže on ne. Tak jsem se naštvala, sbalila si kufry a vydala se do světa. Neapol, Hongkong, Malajsie, Singapur, Thajsko.. když jsem přijela na Nový Zéland, kde žije moje matka, rozhodla jsem se, že tam zůstanu. Jenže vtom mi zavolal manžel, že to přece nejde, přiletěl za mnou, požádal mě o ruku a od té doby jsme spolu.

Takže za tu zkušenost můžete být vlastně dvojnásobně šťastná. Poznala jste nové místa a ještě získala životního partnera.

Přesně tak. Na cestách jsem se toho o sobě hodně dozvěděla. Nikdy jsem byla takový ten dobrodružný typ. Nečekala jsem, že bych se do něčeho takového někdy pustila. A ejhle.

Monika Zavřelová a Julie Caplin na britské ambasádě v Praze (2022)

Píšete knihy také jako Jules Wake. Proč?

Pod svým občanským jménem jsem psala dlouho. Pak si moje editorka všimla, jaký úspěch v Anglii slaví dánské hygge a napadlo ji, že by se o tomto stylu žití dala napsat skvělá kniha. Dokonce už měla v hlavě název: Roztomilá kavárna v Kodani. Přišel mi naprosto příšerný.

Ale stejně jste do toho šla.

Ano, ale právě pod jiným jménem. Což jí nakonec vyhovovalo, protože se tím vytvořila nová identita pro jeden velice specifický druh knih. Který mě nakonec opravdu baví psát. A tak jsme pokračovali Brooklynem, kde jsem strávila dovolenou. Pak jsem se vydala do Paříže, kde jsem spořádala hodně sladkého.

Takže si místa, o kterých píšete, vybíráte podle chutí?

Spíše podle toho, co by mohlo čtenářky zaujmout. A taky je důležité, aby pro ně bylo možné tato místa relativně jednoduše navštívit.

Kam plánujete zasadit další knihu?

Bude se odehrávat ve Francii. Ta po ní měla být původně ze Švédska, ale nakonec okouzlena Prahou, jsem se rozhodla, že její děj zasadím právě sem.

Takže už si tu pomalu rešeršujete?

Ano a je to trochu jiné než běžně. Většinou totiž cestuju sama, teď tu ale mám díky lidem z nakladatelství Grada hodně vhledu do života místních, což je úžasné. Včera jsme se procházeli po městě a ochutnávali různé speciality české kuchyně (o které jsem mimochodem nikdy neslyšela). A bylo to výborné. Třeba kapr? Tím jsem si nejdřív vůbec nebyla jistá, když jsem ho viděla v nabídce restaurace.. a víte co? Dnes jsem si ho dávala už podruhé!

„Mí blízcí mě mají nejčastěji v paměti s vysavačem v jedné ruce a knihou v druhé.“ Julie Caplin

Ještě něco vás takto zaujalo?

Třeba včera jsem viděla loutky Spejbla a Hurvínka, vysvětlili mi celý jejich příběh. Kdybych tu byla jen na dovolené, nikdy bych se o tom nedozvěděla.

A vaši překladatelku, jinak v Česku populární autorku Michaelu Klevisovou, jste potkala?

Bohužel, ale slyšela jsem, že je to skvělá spisovatelka. Snad ji potkám příště. Myslím, že by se její knihy pro anglické čtenářky hodily.

Jaký je vlastně váš oblíbený žánr?

Já čtu všechno! Mí blízcí mě mají nejčastěji v paměti s vysavačem v jedné ruce a knihou v druhé. Upřímně romance moc nemusím, ale třeba thrillery ano, pak různé paranormální příběhy, sci-fi a podobně.

Umíte si představit, že takový žánr píšete?

Na to musíte mít jako autor opravdu velký nápad. Tvoříte celý nový svět. Já spíš ráda zkoumám ten náš.

Obálka knihy Domek v Irsku (2022)

Za covidu to ale asi moc nešlo.

Ne, ale měla jsem nasbíráno hodně materiálu, takže to tolik nevadilo. V lockdownu jsem pracovala na pěti knihách a patřila mezi ty šťastnější. Máme totiž dům se zahradou, děti se vrátily domů z univerzit na šest měsíců, počasí bylo příjemné. Všichni jsme pracovali ve svých ložnicích a pak spolu večeřeli každý den. Každý den jsem si uvědomovala, jak to jsou neuvěřitelně cenné momenty, které se už nebudou opakovat. Mnozí takovou možnost samozřejmě neměli a to mě mrzí.

Co konflikt na Ukrajině? Měl nějaký vliv na vaše psaní? Neměla jste třeba v plánu zasadit jeden ze svých příběhů do Kyjeva?

Ne, ale velice ironicky jsem tři týdny před tím, než ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, dostala nabídku na překlad knih do ruštiny.

Bylo to pro vás dilema?

Ano a nakonec jsem se rozhodla na dohodu přistoupit. Mé knihy totiž čtou běžní Rusové a já se rozhodla, že je velice důležité, aby dostávali co nejvstřícnější a nejpravdivější pohled na Západ, který mé knihy bezesporu nabízí. Z prodejů mi ale nejde nic, všechny peníze dávám na pomoc Ukrajině.