RECENZE: Dost odbytý domácí úkol. Formánkova desátá kniha je ubíjející

Premium

Fotogalerie 6

Josef Formánek | foto: Michal SváčekMAFRA

  14:00
Zamilovaný p(r)outník, už desátá kniha spisovatele Josefa Formánka, jasně ukazuje, proč od své prvotiny Prsatý muž a zloděj příběhů už nikdy nedosáhl velkého úspěchu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Před více než dvaceti lety vydal Josef Formánek prózu Prsatý muž a zloděj příběhů. Prvotina – a sukces až na půdu! Spousta vydání a víc než sto tisíc prodaných výtisků.

S dalšími knížkami už to bylo horší. Formánek sice tematicky bral, kde mohl, často z vlastního dramatického života, například syrová vyprávění z protialkoholní léčebny – ale slávu s debutem už nezopakoval nikdy. Ani z poloviny. Jeho nejnovější kniha, Zamilovaný p(r)outník, desátá v řadě, říká docela jasně proč.

Odpoutal se od majetků, od alkoholu a dalších démonů – a našel sebe. Jenže pomocnou ruku mu podal poněkud sporný element.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

RECENZE: Dost odbytý domácí úkol. Formánkova desátá kniha je ubíjející

Premium
Josef Formánek

Zamilovaný p(r)outník, už desátá kniha spisovatele Josefa Formánka, jasně ukazuje, proč od své prvotiny Prsatý muž a zloděj příběhů už nikdy nedosáhl velkého úspěchu.

26. listopadu 2025

Slyším příběh a skáčou mi náměty, líčí spisovatel Mrvík. Pokřtí nové povídky

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

První knihou si splnil klukovský sen. Budějovický autor Zbyněk Mrvík se svou prvotinou uspěl. Jeho sbírka povídek čtenáře bavila, a tak přidal další. Dílo s názvem A čeho se bojíš ty pokřtí tento...

26. listopadu 2025  12:28

Beats for Love bijí o sto šest. Do Ostravy v červenci dorazí hvězdný DJ Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Přípravy ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love jedou na plné obrátky. Organizátoři již dříve avizovali účast velkých jmen jako Marshmello, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like...

26. listopadu 2025  11:39

RECENZE: Kritika bizarního trhu s uměním? Dokument však diváky tahá za nos

50 %
Z filmu Má to cenu!?

Možná sledujeme skutečnost, možná mystifikační provokaci, stojí v pozvánce na film Má to cenu!?, jehož autor Jan Strejcovský si z jihlavského festivalu dokumentů odnesl trofej za originální přístup....

26. listopadu 2025  11:10

Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn

Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Herec Macaulay Culkin se na svém turné „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ svěřil, že by nebyl úplně proti návratu do role Kevina McCallistera v pokračování filmové série Sám doma. Všechno by...

26. listopadu 2025  10:05

Vrátil Brouky na výsluní. Slavný seriál The Beatles Anthology přichází s novým dílem

The Beatles

Streamovací platforma Disney+ začne od středy uvádět zrestaurovaný seriál z projektu The Beatles Anthology, včetně nového devátého dílu. Píše o tom agentura Reuters, podle níž rozšířená antologie...

26. listopadu 2025  8:57

Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

Premium
Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025)

Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy...

26. listopadu 2025

RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu

Rachel Willis-Sorensenová jako Arabella v inscenaci Straussovy opery Arabella v...

Dalším představením, které odvysílala newyorská Metropolitní opera do světových kin, byla Arabella, o něco méně známé dílo Richarda Strausse. V dobově věrné inscenaci Otty Schenka hraje doslova každý...

25. listopadu 2025  15:56

Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Z filmu Sám doma

Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem či Princ a Večernice; to jsou snímky, které o Vánocích nasadí televize Prima. Pohádkový maraton však odstartuje už během adventu, k silvestrovskému vydání...

25. listopadu 2025  14:41

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

50 % Premium
Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

25. listopadu 2025

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

25. listopadu 2025  13:26

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.