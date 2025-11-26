Před více než dvaceti lety vydal Josef Formánek prózu Prsatý muž a zloděj příběhů. Prvotina – a sukces až na půdu! Spousta vydání a víc než sto tisíc prodaných výtisků.
S dalšími knížkami už to bylo horší. Formánek sice tematicky bral, kde mohl, často z vlastního dramatického života, například syrová vyprávění z protialkoholní léčebny – ale slávu s debutem už nezopakoval nikdy. Ani z poloviny. Jeho nejnovější kniha, Zamilovaný p(r)outník, desátá v řadě, říká docela jasně proč.
Odpoutal se od majetků, od alkoholu a dalších démonů – a našel sebe. Jenže pomocnou ruku mu podal poněkud sporný element.