Afterpunk má blízko k Tarantinovi, říká komiksový autor Jonáš Ledecký

Společně s Jonášem Ledeckým se na komiksu Afterpunk podílel výtvarník Michal Suchánek. Sdílejí ateliér a společně kreslili obálky pro sérii DC Comics – Znovuzrození. Uspořádali i tři společné výstavy v rámci festivalu fantastiky Future Gate. „Ústředním tématem všech povídek je, že se odehrávají v dystopické budoucnosti,“ říká Jonáš Ledecký.

Co si má čtenář představit pod názvem Afterpunk?

Tímhle výrazem jsem chtěl definovat postapokalyptický subžánr. Chtěl jsem, mu přidělit jeho vlastní punk – jako v případě cyberpunku nebo steampunku. A postpunk zněl jako to, co běžně zažíváme na pobočkách České pošty.