Kunderu už číst nebudu, říká autor Stoletého staříka, který vylezl z okna

Jonas Jonasson pracoval od mládí v médiích. Stal se úspěšným novinářem a později i zakladatelem dodnes prosperující agentury OTW. Okolo pětačtyřicítky však svůj život obrátil vzhůru nohama. Impulzem pro něj byl zdravotní kolaps, úplné vyhoření.

Dnes se tématům, které jej zajímaly jako novináře, věnuje ve svých knihách. S nadhledem a humorem. Zmiňovaného debutu se dosud prodalo po celém světě přes 11 milionů výtisků. V češtině loni vyšel nejnovější román Prorokyně a hlupák.

Kdo vás poprvé upozornil na to, že máte literární talent?

Tušil jsem od dětství, že mi psaní jde, poprvé jsem to ale slyšel z úst učitelky literatury, když mi bylo asi patnáct. Přišel čas se rozhodnout, na jakou školu chci jít dál, tak si mě k sobě po hodině zavolala. Řekl jsem jí, že asi půjdu na ekonomii, protože se jí věnují oba mí bratři. Zhrozila se a vypadlo z ní: ty jsi ale fantastický spisovatel, měl by ses při nejmenším živit psaním jako novinář.