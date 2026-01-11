GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Jindřich Göth
  15:39
Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického díla Ztracený ráj od Johna Miltona. Překladu se ujal emeritní profesor Martin Hilský, dílo opatřil bohatým poznámkovým aparátem a zasadil jej do kontextu doby.
Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Profesor Martin Hilský (20. června 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Obálka knihy Ztracený ráj
Martin Hilský
Martin Hilský: Shakespearova Anglie
Profesor Martin Hilský (20. června 2023)
6 fotografií

Přitom na počátku nového českého vydání stála vlastně náhoda. Martin Hilský v úvodu vysvětluje, že v rámci příprav na knihu Miltonova Anglie, portrét doby, která by volně navazovala na Shakespearovu Anglii, portrét doby, potřeboval ocitovat z díla Johna Miltona a především ze Ztraceného ráje. A tu zjistil, že dosavadní překlady z pera Josefa Jungmanna a Josefa Julia Davida jsou dnes nepoužitelné. Profesor Hilský se tedy pustil do převodu vybraných pasáží a nakonec chvályhodně usoudil, že nejlépe bude, když dílo přeloží do současné češtiny kompletní. Významně mu v tom, jak sám přiznává, pomohla zkušenost s překladem kompletního Shakespearova díla, a výsledkem je po všech stránkách dotažený svazek, který se právem stal Knihou roku Lidových novin.

Ještě než se začteme do Miltonových veršů, čeká nás precizně zpracovaný exkurs do doby, v níž básník žil a tvořil, a po uvedení do děje se již můžeme ponořit do příběhu starého jako lidstvo samo – a vlastně ještě staršího. Ztracený ráj pojednává o střetu Boha se Satanem, o pokušení, prvotním hříchu, vyhnání z ráje, o vztahu Stvořitele k člověku. Je plný velkolepých scenérií a myšlenek, kterými stojí se zaobírat i dnes. Jak se například praví v jednom z nejcitovanějších veršů: „Vládnout, byť v pekle, stojí za to, ne? / Líp vládnout v pekle než sloužit v nebi.“

RECENZE: Vyprávění o časech zlomu. Hilský přichází s dalším životním dílem

Ztracený ráj je psán v blankversu, tedy v pětistopém nerýmovaném jambickém verši, což básni propůjčuje rytmus a zároveň drama. O překladatelské práci profesora Martina Hilského není třeba dlouze a planě ztrácet slov, je jako vždycky prvotřídní. Vybroušená čeština, úžasný smysl pro odstín, zvuk a smysl jednotlivých slov, dokonalé pochopení a souznění s originálem.

Po přečetní samotného Miltonova díla, úvodu a poznámek v závěru nebude nic, co by čtenář o Ztraceném ráji nevěděl. Zažít a prožít jej ovšem musí po svém a následně si z něj vzít to, co souzní s jeho světonázorem, ale také co se mu z jakéhokoliv důvodu příčí. Bez výhrad je celkové zpracování knihy včetně použitých ilustrací Williama Blakea. Tohle je zkrátka ozdoba knihovny a zároveň dílo, které samo vybízí, aby jej člověk bral do ruky opakovaně a nacházel v něm stále nové významy.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj

Populární, oblíbený a ceněný seriál Vyprávěj a dvě jeho klíčové postavy –...

Ve středu 7. ledna 2026 se na obrazovky ČT1 vrátila legendární sága Vyprávěj, a diváci se tak mohou znovu dojímat nad osudy rodiny Dvořákových. Pokud se ale na jejich rodokmen podíváte s kalkulačkou...

GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického...

11. ledna 2026  15:39

Zpopularizoval UFO, hitem se stala hned jeho prvotina. Zemřel Erich von Däniken

Mimozemšťané jsou mezi námi a každý je mohl potkat, tvrdí legendární švýcarský...

Zemřel autor bestsellerů a popularizátor UFO Erich von Däniken. Švýcarskému spisovateli a záhadologovi, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi, bylo 90 let. Proslavil se už...

11. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  14:51

Mimozemšťané žijí mezi námi, říkával spisovatel a záhadolog Erich von Däniken

Premium
Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často...

Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci i média často označovali spisovatele a záhadologa Ericha von Dänikena hodně nelichotivě. Začátkem roku 2026 zesnulý autor bestselleru Vzpomínky na...

11. ledna 2026

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

11. ledna 2026

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

11. ledna 2026

Zhroutila se a zmizela bez vysvětlení. Nejtemnější životní etapa Agathy Christie

Premium
Agatha Christie

Před půl stoletím zemřela legendární britská spisovatelka napínavých příběhů. Agatha Christie se naprosto nesmazatelně zapsala do dějin detektivního žánru. Magazín Víkend DNES připomíná její...

10. ledna 2026

Svět si podmanili psi, buď vlkem! Letní Letnou obklíčí temperamentní smečka

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu...

Berlín (Od našeho zpravodaje) Vlčí smečka obsadila Berlín. V jednu chvíli se rozverně hašteří a pošťuchuje, v další až děsivě ukazuje svoji společnou sílu, když po jevišti pluje jako jeden muž. Energická show Wolf, kterou do...

10. ledna 2026  12:12

Zemřel Václav Cigler, osobnost sklářského umění. Navrhoval šperky i obklad metra

Výtvarník Václav Cigler se odráží v jedné ze svých křišťálových plastik.

Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let. ČTK to sdělil jeho syn Jakub Cigler. Václav Cigler patřil k nejvýraznějším postavám českého sklářského umění.

10. ledna 2026  10:38

TELEVIZIONÁŘ: Dekadentní policie. Dvacet let těžké služby se otisklo do seriálu Neuer

Ze seriálu Neuer

V rámci úsporné strategie se Česká televize znovu obrátila k programovým nákupům ze Slovenska, od neděle nasazuje krimiseriál Neuer, bratislavskou variantu Případů 1. oddělení.

10. ledna 2026  8:13

KVÍZ: Doktor Král i četník Arazím. Jak dobře znáte role Tomáše Töpfera?

Tomáš Töpfer v ředitelně Divadla na Vinohradech

Pětasedmdesáté narozeniny slaví oblíbený filmový, televizní i divadelní herec, režisér a scenárista Tomáš Töpfer. Výčet jeho rolí je značný a obsahuje mnohem více položek než jen strážmistra Arazíma...

vydáno 10. ledna 2026

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

9. ledna 2026  16:46

Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v Metodě Markovič

Po úspěchu Sex O’Clock se dalo očekávat, že Maxmilián Kocek bude v rozletu. Ten...

Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.

9. ledna 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.