Spousta lidí si myslí, že druzí mají lepší život, míní autorka Devadesátek

Jmenuje se Hezký, ale narovnej se! vypráví o třech spolužácích ze základní školy, kteří se po letech setkávají na třídním srazu. Příběh se odehrává v roce 2000 i 2020.



Utvářely generaci dnešních třicátníků materiální věci výrazněji než ostatní generace? Facebooková skupina Pure Devadesátky, kterou jste založila, je plná nostalgie po různých předmětech.

Možná víc než ty předchozí, ale určitě ne tolik jako současné. Souvisí to asi s tím, že moje generace vyrůstala v porevoluční dekádě, kdy na trhu najednou bylo spoustu nových věcí a rodiče, kteří si je mohli dovolit, je svým dětem kupovali. Určitě to ale není tak, že by každý měl svou novou Nokii. Když se dnes dívám na neteř a synovce, tak také mají spoustu věcí, někdy i dost příšerných. Nesmysly se opakují.